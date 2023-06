La fiscalía federal de Mendoza alertó a España para que el juez Walter Bento no se fugue del país

escuchar

MENDOZA.- Por temor a que intente fugarse de la Argentina, la Justicia federal de Mendoza emitió una alerta al Consulado de España para que no le otorgue el pasaporte al juez mendocino Walter Bento, procesado por liderar una banda que cobraba coimas para beneficiar a presos y suspendido por el Consejo de la Magistratura, que le iniciará jury de enjuiciamiento.

La misma advertencia corrió para la esposa y los hijos del magistrado, también acusados en la causa penal, ya que el mes próximo empezarán a ser juzgados en audiencias orales y públicas.

El 26 de julio comienza el juicio en su contra. Desde la defensa de Bento aseguraron que no se ha realizado la solicitud de la documentación de viaje sino que se inició el trámite de la ciudadanía española para los integrantes de la familia y que no existe ninguna pretensión de abandonar el país.

El llamado de atención lo realizó la Fiscalía Federal, a cargo de Dante Vega y María Gloria André, ante el Juzgado Federal Nº2, para que lo traslade a la sede diplomática española, teniendo en cuenta que rige una prohibición de salida de país para el juez Bento, su mujer Marta Boiza y sus hijos, Luciano y Nahuel .

Las fuentes consultadas por este diario indicaron que, tras conocer los movimientos de la familia en la institución europea, comenzaron a sospechar de que estén planeado abandonar el país.

Nahuel Bento es investigado por su bienes y los viajes a destinos premium

La preocupación en el fuero federal tiene que ver con el dato de que iniciaron la documentación española el pasado 27 de febrero, aunque el abogado defensor de Bento, Gustavo Gazali, indicó que se trata del trámite de la ciudadanía española, acogiéndose a la Ley de Nietos.

Asimismo, aclaró que no contempla al magistrado, ya que no cuenta con el vínculo familiar necesario para gestionar esa nacionalidad. “Bento no tramitó ciudadanía alguna”, indicó.

De igual forma, fuentes de la Justicia consultadas por LA NACION aguardan un informe detallado del Consulado para conocer fehacientemente cuál es el alcance de lo requerido por la familia Bento.

Luciano Bento

Es más, en los tribunales no descartan que el magistrado haya querido avanzar en ese sentido. “O sigue provocando o fue una torpeza o pretende efectivamente fugarse o, quiere nuevamente redoblar y seguir generando la idea de su poder e impunidad. Hasta último momento actuará así”, señaló una alta fuente del caso.

A fines de mayo, el Consejo de la Magistratura, por unanimidad, decidió finalmente suspender e iniciar el juicio político al juez federal, por lo que la resolución, que podría terminar en la destitución, se conocería a fin de año, ya que el cuerpo tiene 180 días para realizar el proceso.

En tanto, el 26 de julio arranca el debate penal contra Bento, quien enfrenta un procesamiento firme por enriquecimiento ilícito, por recibir coimas en diez ocasiones, por asociación ilícita y lavado de dinero.