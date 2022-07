La frase de Alberto Fernández que se viralizó en las redes: “Cuando alguien estornuda en Moscú, un argentino se resfría”

El presidente argentino Alberto Fernández habló en la cumbre presidencial de Mercosur y además del fuerte cruce que tuvo con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, sobre las diferencias de crear un tratado de libre comercio (TLC) individual con China, utilizó una inusual frase derivada de un proverbio chino para marcar la fragilidad de la economía argentina con respecto al mundo. “Cuando alguien estornuda en Moscú, un argentino se resfría”, dijo.

Durante la reunión de mandatarios en la sede del Mercosur en la capital de Paraguay, Asunción, Fernández habló sobre la globalización y cómo afecta a todos los países del mundo. Además, sostuvo un fuerte cruce con Luís Lacalle Pou por el TLC que el gobierno uruguayo prepara con el gigante asiático. Le pidió “no buscar soluciones individuales”, y aclaró que no se niega a analizar “lo que mi amigo Lacalle Pou llama flexibilización, solo quiero que sigamos transitando juntos”. Además, insistió en que “deberíamos hacerlo todos juntos”.

Fernández quiso hacer énfasis y reflexionar sobre la fragilidad de la económica global, y sobre todo de la Argentina, en alusión a la pandemia del covid-19, la guerra que aún mantienen Ucrania y Rusia, y la disparada del dólar blue en el país. “Hoy en día la globalización funciona plenamente, y lo que ocurra en cualquier latitud del mundo repercute inexorablemente sobre todas las regiones del mundo” dijo y agregó: “Cuando alguien estornuda en Moscú, un argentino se resfría”.

La frase utilizada por el Presidente no pasó desapercibida y convirtió en Trending Topic la palabra “Moscú” en Twitter. Allí fue comparada con un antiguo proverbio chino. El proverbio señalado dicta que “el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo”. Ese proverbio evolucionó junto a otras investigaciones en lo que se conoce como: efecto mariposa. “El aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un Tsunami al otro lado del mundo”. O sea, que una secuencia de hechos aparentemente ajenos, puede tener consecuencias en otro lugar.

Esta teoría del caos hace referencia a sistemas complejos como la atmósfera o las condiciones climatológicas que suelen ser difíciles de pronosticar en un largo período de tiempo, según explicó el matemático y meteorólogo Edward Lorenz, autor de la teoría, en sus investigaciones publicadas en Journal of the Atmospheric Sciences; sin embargo, es también rescatada en la sociología para referirse y abordar el estudio de los fenómenos sociales, casi imposibles de resolver en términos de la linealidad de la causa y su consecuencia.

Cruce intenso con Lacalle Pou

El momento mas tenso de la reunión se dio entre los mandatarios vecinos del Rio de La Plata. Lacalle Pou insistió en la continuidad del TLC que su país pretende establecer con China. “Uruguay no se va a amputar [la posibilidad de avanzar con China] porque esto es un sentir nacional, avanzar en ese sentido, y si es con los socios, mejor. Pero si no, Uruguay, va a avanzar”.

Por su parte, Fernández había dicho: “Que no nos ilusione la idea de separarnos y buscar soluciones individuales, con un proyecto propio que me alcance a mi. Todo eso es de corto aliento”, destacó. “Tenemos que saber ponernos de acuerdo para producir el alimento que el mundo necesita”, dijo con respecto a uno de los puntos centrales del plenario. “Entre Chile, Bolivia y Argentina tenemos las mayores reservas de litio del mundo”. Agregó que debería existir “la unión del litio” y que “si no estamos unidos, vamos a cometer el peor de los errores”, sobre la construcción conjunta entre Bolivia, Paraguay y la Argentina del gasoducto Néstor Kirchner.