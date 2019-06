La fuerte frase con la que una joven candidata feminista criticó al PJ

Ofelia Fernádez competirá por un lugar en la legislatura porteña Crédito: Twitter

La militante feminista de 19 años, Ofelia Fernández, contó cómo fue la reunión en la que se decidió su candidatura a legisladora porteña por el Frente de Todos, y lanzó una picante frase para criticar a la dirigencia tradicional del Partido Justicialista.

La expresidenta del Centro de Estudiantes del colegio Carlos Pellegrini, cuestionada por encabezar la toma de 30 escuelas durante el ciclo lectivo, dijo: "Estaba en el cierre de listas y nadie me miraba con mega afecto. No les cae bien que una pibita de 19 años tenga más oportunidades que algunos de los que quieren meter ahí porque no tengo pija ni experiencia".

Durante la entrevista en la radio Futurock, Fernández recalcó que es la primera, "pero no la última piba en pelear y ganar espacios como este". "Hace un tiempo no era una opción para mí. Creo que se va a construir una naturalización y va a ser muy interesante a futuro", aclaró.