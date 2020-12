Crédito: Captura Youtube

El periodista Antonio Laje criticó con dureza hoy el testeo de Covid-19 por saliva de la Ciudad dirigido a los turistas y residentes que ingresan al territorio por auto. Mientras un cronista de A24 mostraba cómo funcionaba el sistema en el Centro de Convenciones -únicamente para vehículos- (Brigadier Juan Facundo Quiroga 2150), se indignó ante lo que calificó como una "total ineficiencia".

"El nivel de inoperancia que hay. ¿En serio recién ahora se ponen a coordinar?. ¿Quién es el responsable de esto? Ubiquemos al responsable. Tiene que haber un responsable. Vos no abrís si el circuito no está perfectamente probado", sostuvo ante la demora en el operativo.

La gente no está para perder tiempo.

El test de Covid-19 es obligatorio. Fuentes de Jefatura de Gabinete indicaron que la Ciudad no busca sancionar a quienes no se sometan al test, sino apelar a la responsabilidad individual y social. Sin embargo, recuerdan que pueden aplicarse los artículos 205 y 293 del Código Penal que refieren a las acciones que atenten contra las medidas sanitarias y otros vinculados del Código de Faltas de la Capital.

"La gente no está para perder tiempo. Abrieron tarde y no saben qué hacer. Todo mal. Es un nivel de intolerancia. Ya no importa el color político. Es lo atamos con alambre", dijo.

Es que aquellos que ingresen a la Ciudad a través de un vehículo particular deberán acercarse al Centro de Convenciones o al Edificio de la Munich, en Costanera Sur, que estarán abiertos de 8 a 20 horas los siete días de la semana, de acuerdo a lo que informó el Gobierno porteño ayer.

Para detectar a quienes ingresan a la Capital a través de este medio, se estableció un sistema de envío de mensajes de texto (SMS). Al momento de llegar, el sistema detecta mediante las antenas telefónicas aquellos números distintos al 011 y que provienen de más de 150 kilómetros.

La función del SMS es poder informarle a los usuarios cuál es la normativa y conectarlos con Boti, el WhatsApp de la Ciudad, para que conozcan cuál es el punto más cercano donde se realiza la toma de muestra de saliva. Todos los tests son cubiertos por las obras sociales y seguros médicos o por el gobierno de la ciudad.

La explicación de Quirós

Hoy por la mañana, durante la conferencia de prensa diaria para dar cuenta de la curva de contagios del coronavirus en La Ciudad, el Ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, habló sobre las demoras en los test y aseguró: "No es indispensable hacerlos en el mismo momento que entran a la ciudad. Tienen 24 horas para presentarse".

El ministro dijo que el procedimiento se irá "ajustando", sobre todo, en fechas especiales por las fiestas de fin de año y durante los cambios de quincena.

Costos

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, dio ayer una conferencia de prensa en la que dio más detalles sobre el operativo que comenzó ayer en la Ciudad a quienes ingresan por tierra y que, indició, que los testeos en Ezeiza comenzarán a regir a partir del 15 de diciembre para todo el que ingrese: turista nacional, internacional o residente que regresa.

El funcionario explicó que los extranjeros deberán abonar $2500 por el test, en tanto, para los argentinos, dijo: "Los costos de estos test es afrontado por los seguros médicos y las obras sociales o en su defecto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

Miguel aseguró que en todos los casos, para los contactos estrechos que practican un aislamiento de 5 días, ese segundo testeo es gratuito.

Requisitos para turistas nacionales y residentes que regresan a la Ciudad

Todos deben presentar un declaración jurada online

Quienes lleguen en avión deberán realizar el test en Ezeiza.

Quienes lleguen en micro, al arribo en Dellepiane.

Quienes lleguen en auto deberán ir a hacer el test a los dos puntos habilitados por el gobierno porteño. Lo mismo quienes arriben en tren.

Una vez realizado el test PCR se puede ingresar a la Ciudad sin necesidad de esperar el resultado.

Requisitos para el turismo internacional

Actualmente solo están habilitados los arribos por vía área provenientes de Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay. Los turistas de Uruguay pueden ingresar por vía aérea y fluvial. Los visitantes internacionales deben:

Presentar una declaración jurada online.

Realizar un test PCR en origen con 72 horas de anticipación por requisito del gobierno nacional.

Contar con un seguro médico con cobertura Covid-19.

Realizar un test al arribo en Ezeiza o en la estación fluvial, luego del cual pueden seguir su viaje sin esperar el resultado.

