La exdiputada Patricia Bullrich se refirió este lunes al presidente Alberto Fernández, a quien acusó de culpar de “todos los problemas” del país a Mauricio Macri. “Habría que llevarlo a Pasapalabra para que aprenda otro vocabulario”, dijo con ironía.

En diálogo con Jonatan Viale en LN+, a Bullrich se le consultó por una declaración del mandatario sobre el salto del dólar. “Tampoco sabe a cuánto está el dólar”, apuntó la exfuncionaria. Ahí fue cuando el periodista Lucas Morando le señaló que Fernández había acusado a capitales que llegaron al país durante la gestión de Macri de los movimientos cambiarios.

La insólita chicana de Patricia Bullrich a ALberto Fernández: "Hay que mandarlo a Pasapalabra"

“Yo creo que es la única frase que sabe decir. Redujo el castellano a decir: ‘Es culpa de Macri’. Así que habría que mandarlo a Pasapalabra para que aprenda el vocabulario de la RAE, que tenga más amplitud de mente, y deje de echarle la culpa de todo a Macri”, sostuvo y continuó: “Están gobernando hace un año y medio y antes gobernaron 12″.

Protestas en Cuba

En otro momento de la entrevista, a Bullrich se le pidió una reflexión sobre las masivas protestas que hubo este domingo en Cuba. Y, al respecto, se le subrayó que el propio Presidente declaró: “No sé lo que está pasando en Cuba, pero basta con los bloqueos”.

“Que nuestro presidente diga que no está enterado, no sé, ¿qué mirá? ¿Disney Channel? ¿Su canciller no le comenta los problemas que hay en América Latina?”, volvió a arremeter con humor.

“El Presidente no se enteró que el régimen cubano se transformó en una dictadura, que persigue a homosexuales, a músicos; que mató a la idea que tenían muchos de la revolución y la transformó en una dictadura. Si quiere defender a Cuba que lo diga, que sea claro; nosotros estamos en contra de la dictadura cubana y pedimos que se acabe este régimen de elecciones mentirosas”, concluyó.

