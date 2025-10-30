Hurlingham: un joven de 18 años discutió con un amigo, sacó un arma de su riñonera y lo mató

Un hombre de 32 años fue asesinado a plena luz del día en Villa Tesei, localidad bonaerense de Hurlingham, tras discutir con un joven de 18 años que le disparó dos veces y se fugó. El hecho ocurrió el miércoles por la mañana en el cruce de las calles Bradley e Inés de Pons, y fue captado por cámaras de seguridad.

En las imágenes a las que pudo acceder LA NACION se observa a la víctima Diego Eduardo Consencao (32), mientras andaba en bicicleta junto a Sebastián Leandro Demichelis (18) y Ezequiel Isaías Morán (17).

Los tres circulaban por la zona cuando, en un momento, Demichelis cambió de posición con su acompañante y se ubicó frente a Consencao. El menor de 17 años se quedó unos metros atrás, observando la escena.

Hurlingham: un joven discutió con un amigo, sacó un arma de su riñonera y lo mató de un disparo

De acuerdo con la secuencia, tras un breve intercambio de palabras, el muchacho de 18 años sacó un arma de fuego de su riñonera y disparó a la víctima. Consencao intentó defenderse y forcejeó con su agresor para evitar que volviera a gatillar. En ese momento, Demichelis disparó una segunda vez, pero la bala no salió.

El video muestra que, una vez que Consencao huyó, Morán le cedió su bicicleta a Demichelis, quien se dio a la fuga, mientras el adolescente se alejaba a pie. La segunda bicicleta quedó tirada en medio de la calle. Segundos después, vecinos se acercaron al lugar, movieron el rodado a un costado y alertaron a la policía.

Cuando los efectivos arribaron, de acuerdo con fuentes consultadas por este medio, encontraron tres vainas servidas y un proyectil calibre .40. Consencao fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde permaneció en estado reservado durante algunas horas y finalmente murió como consecuencia de las graves heridas.

La investigación quedó a cargo de la DDI de Morón junto con la UFI del Joven N°2 del mismo distrito, que determinaron que tanto la víctima como los agresores eran del mismo barrio. A partir del análisis de las cámaras de seguridad y los testimonios, la policía detuvo horas más tarde a Morán, acusado de ser cómplice.

En tanto, Demichelis continúa prófugo. El homicida cuenta con antecedentes por robo calificado. Ambos jóvenes están imputados por uso de armas y lesiones seguidas de homicidio.

En diálogo con Todos Noticias, una vecina relató parte de la cruenta secuencia: “Estaba en mi casa y oí los disparos. Cuando salí me encontré con el chico que había recibido los tiros. Se estaba desangrando. La policía llegó bastante rápido. Pero la ambulancia tardó más de 20 minutos en venir. No se pudo hacer nada”.

Cerró su aparición televisiva con un mensaje: “Lo único que estamos pidiendo ahora es justicia por Diego y su familia. Es una tristeza enorme. Lo conocíamos de chico. Pobre la familia... Es un sufrimiento enorme”.