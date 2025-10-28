Hurlingham: chocó, se quiso escapar y llevó a la víctima arriba del capot por varias cuadras
El particular hecho ocurrió el domingo por la tarde en la intersección de las calles Isabel del Maestro y Delfor Díaz, a metros de las vías del ferrocarril de la línea Urquiza
- 3 minutos de lectura'
Una mujer chocó el domingo por la tarde a un vehículo, se quiso escapar y en la acción llevó a la víctima por varias cuadras encima del capot de su vehículo, cuando quiso evitar que se fugara. El insólito episodio ocurrió en la intersección de las calles Isabel del Maestro y Delfor Díaz, a metros de las vías del ferrocarril de la línea Urquiza.
La mujer, de 35 años, manejaba un Volkswagen T-Cross cuando embistió de atrás a un Fiat 147 que se había detenido en un semáforo. “Mi hermano esperaba el cambio de luz cuando la camioneta lo chocó. Él se bajó y le pidió la documentación del vehículo, que dijo no tener consigo”, contó Jeremías al medio Primer Plano Online.
De acuerdo con su testimonio, antes de solicitar los papeles, su hermano constató que tanto la conductora como su hija pequeña —que viajaba en el asiento trasero— estuvieran en buen estado de salud. “No los tengo, ¿podemos arreglar?”, habría sido la propuesta que le planteó la mujer minutos después del incidente.
El joven se negó a aceptar un acuerdo económico y se dispuso a llamar al 911. Antes de que los agentes de la Policía bonaerense arribaran, la conductora le pidió que la acompañara hasta su casa para entregarle la documentación, pero él insistió en esperar la llegada del patrullero.
Fue entonces cuando se produjo el insólito desenlace. “Ella se subió al auto, puso primera y lo embistió. Mi hermano alcanzó a tomarse del capot para evitar que se fugara. Llegó hasta la calle Roca, donde manejó a contramano por alrededor de 150 metros. En Isabel del Maestro avanzó dos cuadras y un auto se le cruzó“.
En total, el joven recorrió unas seis cuadras sobre el capot. Finalmente, intervino personal policial y ambos fueron trasladados a la comisaría 1° de Hurlingham. Todo terminó cuando la pareja de la conductora llegó a la seccional y retiró a la mujer y a la camioneta, “informando que luego iba a enviar la documentación vía WhatsApp”.
“Esa mujer atentó contra mi hermano. Terminó en una clínica, está con medicación y no puede ser que todo quede en la nada. Ya hicimos la denuncia en el seguro, pero no sabemos nada de ella”, enfatizó Jeremías.
En las imágenes que se viralizaron en redes sociales, captadas por cámaras de seguridad instalados en algunas calles del municipio bonaerense, se puede escuchar al muchacho gritar “¡frená, frená!“ repetidas veces.
Por el momento, indicó el portal, no hubo notificación formal a la Fiscalía N° 1 de Morón, que estuvo de turno el domingo por la tarde. Si no se constatan lesiones para imputarle a la conductora, la causa quedaría en el ámbito de la Justicia de Faltas de Hurlingham, por circular sin la documentación obligatoria.
