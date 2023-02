La interna de la interna: Martín Lousteau y Facundo Manes viajaron para los festejos radicales en La Pampa, pero no estuvieron juntos

escuchar

SANTA ROSA (Enviado especial).- La elección interna en La Pampa dejó imágenes, diálogos y especulaciones que expusieron las tensiones internas de Juntos por el Cambio, tanto las que se juegan en el vínculo de la UCR con Pro, como también las que se cocinarían entre algunos referentes del radicalismo. Hubo múltiples lecturas a partir de la victoria de Martín Berhongaray. Desde versiones de diferencias entre Martín Lousteau y Facundo Manes, que viajaron por separado para los festejos, hasta la espera por felicitaciones que no llegan, pasando por las expectativas de la militancia radical pampeana por empujar a la UCR a “poner” el candidato a presidente de Juntos por el Cambio.

El festejo de los radicales en plena calle Pellegrini, frente al comité partidario, llegó al punto máximo de euforia minutos antes de las 21. La calle cortada, los bombos a pleno y un escenario con atril y sonido esperaban al vencedor de la interna, que llegó caminando junto a Martín Lousteau. Berhongaray es parte de Evolución, la rama interna que lidera Lousteau. El senador, con los números favorables a su “pollo” en La Pampa, apuró el viaje para festejar en el lugar de los hechos. Recibió una catarata de abrazos de correligionarios y también de circunstanciales adversarios (como Martín Maquieyra, el candidato de Pro que perdió la interna pampeana). Pero la llegada más tarde a Santa Rosa del también radical Facundo Manes mostró una diferencia entre los referentes que fue más que horaria.

La tormenta que se desató sobre esta ciudad y sus zonas cercanas demoraron el arribo de Manes, que llegó pasadas las 22.30 y no estuvo en el festejo en el comité, que ya había finalizado, con discurso de Lousteau incluido. Pero Manes igual tuvo su foto con Berhongaray, y con Francisco Torroba (que venció en la interna por la candidatura a intendente de Santa Rosa a Martín “Cato” Ardohain y a Federico “Colo” Roitman). El médico se acercó hasta la casa de Berhongaray, en la calle Perú, y alzó las manos de los vencedores.

Facundo Manes, anoche, en la casa de Berhongaray, con el ganador de la interna pampeana de Juntos por el Cambio y Francisco Torroba (candidato a intendente de Santa Rosa)

La distancia entre Lousteau y Manes parece notarse más desde que, el año pasado, el actual diputado acusó a Mauricio Macri de haber hecho “populismo institucional” y avalado tareas de espionaje durante su gobierno, declaraciones de las que se desmarcó la conducción de la UCR con un comunicado. Ayer, en La Pampa, y más allá de las cuestiones climáticas, las especulaciones por la falta de una foto conjunta de ambos referentes con los ganadores locales y los comentarios sobre cuánto habría respaldado uno u otro a Berhongaray estaban a la orden del día. Militantes de Evolución no veían con buenos ojos la presencia de Manes en una victoria que, consideraban, era más de Lousteau que de él.

No obstante, en diálogo con LA NACION, Manes descartó problemas y halagó a Lousteau. “Es el mejor candidato del radicalismo en la ciudad de Buenos Aires y lo vamos a apoyar. Ayer llegué tarde por cuestiones meteorológicas, me hubiese encantado estar juntos, pero a veces el riesgo de vida es más importante que una foto. La verdad que no se podía llegar antes. Ojalá que Martín sea el próximo jefe de gobierno de la ciudad por el radicalismo”, afirmó el médico.

Con la derrota consumada, Maquieyra no demoró en reconocer el resultado. El diputado de Pro viajó a Santa Rosa desde su ciudad, General Pico, donde había seguido toda la jornada electoral, y fue a saludarse con Berhongaray en el comité de la UCR. Allí tuvo un abrazo afectuoso y una foto junto a Lousteau. La camaradería incluyó otras presencias de Pro pampeano en la calle Pellegrini, como las de Josefina Díaz (candidata a vice de Maquieyra), y Ardohain (diputado provincial y primo de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain), entre otros. También se acercó el radical Roitman, que compitió con boleta corta.

Más allá de las visitas locales al comité boina blanca, fuentes de la UCR marcaban anoche cierta parsimonia para la llegada de felicitaciones de referentes nacionales de Pro para Berhongaray a través de las redes sociales, medio usual de saludos entre políticos tras una contienda electoral. De hecho, no se expresó hasta el momento el expresidente Macri, ni el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, detalles que se puntualizaban desde el radicalismo.

Felicitaciones a @mberhongaray por la elección de @juntoscambioar en La Pampa y a @martinmaquieyra que demostró que con compromiso y mucho trabajo se puede dar el primer paso para construir el cambio. ¡Ahora a trabajar juntos para transformar la provincia! — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 12, 2023

Sí publicó un mensaje de salutación a Berhongaray el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, desde su cuenta de Twitter, al igual que la diputada María Eugenia Vidal.

Felicitaciones a @MBerhongaray y a todo el equipo de @juntoscambioar por esta gran elección. Confío en que junto a @martinmaquieyra van a luchar y trabajar por el cambio que los pampeanos merecen.



Este año La Pampa pone fin a 40 años de más de lo mismo. Hay esperanza 🇦🇷 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) February 12, 2023

Patricia Bullrich, presidenta de Pro, no publicó mensajes en su cuenta de Twitter, aunque hizo llegar su felicitación por teléfono a Berhongaray, según publicó en esa red social Damián Arabia, secretario general de la Presidencia de Pro.

La presidenta del PRO, @PatoBullrich , lo llamó a @MBerhongaray, candidato a gobernador en La Pampa. Valoraron el compromiso por un Juntos por el Cambio unido y Patricia se comprometió con el apoyo de todo el PRO para ganar La Pampa, con el coraje y la fuerza del cambio! — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) February 13, 2023

El senador bonaerense Joaquín de la Torre, encolumnado con Patricia Bullrich, estuvo ayer en Santa Rosa. Experimentado en contiendas electorales, le brindó apoyo logístico a Maquieyra.

En plena calle Pellegrini cortada, anoche, los militantes radicales estaban exultantes. Uno de los comentarios que se escuchaba era que, con la victoria, podrían pelear con mayores ínfulas por tener un candidato a presidente radical, acompañado por un vice de Pro.