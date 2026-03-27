La investigación sobre las irregularidades en la AFA llega a la prensa de Estados Unidos

La investigación sobre los desvíos de fondos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llegó a la prensa de Estados Unidos, la sede de la próxima Copa del Mundo. El diario The Miami Herald refleja en un artículo publicado este viernes las sospechas de movimientos por al menos 260 millones de dólares conectados a empresas radicadas en el estado de Florida.

En un texto que cita la investigación periodística de LA NACION, el medio destaca que Florida se ha convertido en el epicentro de un esquema de transferencias internacionales y empresas fantasma.

Los periodistas Antonio María Delgadoy Shirsho Dasgupta enfatizan que la escala del caso iguala —y potencialmente supera— los montos involucrados en el escándalo de corrupción de FIFA que sacudió el fútbol mundial hace una década. “Sólo una porción de los fondos manejados a través de TourProdEnter puede ser claramente vinculada a gastos legítimos de la AFA”, consigna el Herald, señalando que al menos 42 millones de dólares fueron transferidos a cuatro empresas limitadas radicadas en Miami sin empleados, sin actividad comercial declarada y sin operaciones visibles.

Pablo Toviggino y Claudio Tapia AFA

TourProdEnter es la empresa del exlegislador massista Javier Faroni, a la que la gestión de Claudio Tapia y Pablo Toviggino contrató como agente de comercialización de la AFA en el exterior.

“Estamos hablando de al menos 260 millones de dólares y es una cifra provisional que va a crecer”, señala Nicolás Pizzi, el periodista de LA NACION que encabezó la investigación periodística en la Argentina, citado por el Herald.

En otro párrafo, la nota consigna: “Fondos fluyeron hacia entidades que no tienen empleados ni actividad comercial declarada, administradas por individuos con medios económicos limitados”. Añade que estas estructuras compartían características sospechosas: tres fueron registradas en la misma dirección de Miami, todas utilizaron el mismo agente corporativo, ninguna aparecía en directorios de edificios, y todas estaban vinculadas a individuos en Argentina con antecedentes financieros modestos, un empleado de farmacia, un trabajador de comercio, un empresario en quiebra.

Javier Faroni, con Mar del Plata de fondo

El Herald detalla que investigadores creen que estas pueden haber sido “empresas vehículo”. Es decir, estructuras diseñadas no para hacer negocios, sino para mover dinero enmascarando su destino final. El diario estadounidense sostiene que TourProdEnter operó con velocidad excepcional, realizando transferencias frecuentes hacia las sociedades limitadas de Miami. En algunos casos continuaron incluso después de que una empresa había sido formalmente disuelta.

“Formar una empresa en Florida es rápido, barato y requiere muy poca divulgación”, explica el Herald, al describir cómo las oficinas virtuales permitieron a los operadores mantener direcciones locales sin presencia física, mientras que los agentes corporativos registrados pudieron manejar el papeleo. Aunque para empresarios legítimos estas características son convenientes, para quienes mueven grandes sumas a través de fronteras pueden convertirse en herramienta operativa.

Según los documentos que analizó el Herald citando información de LA NACION, otros 109,9 millones de dólares fueron enrutados a través de una firma financiera radicada en Uruguay, que utilizó un vehículo de inversión en las Islas Vírgenes Británicas para administrar o mantener fondos. Aunque estas estructuras no son necesariamente ilegales, añaden capas de opacidad que complicaban el rastreo y ralentizaban la rendición de cuentas.

Parte de los fondos cuyo destino permanece parcialmente oscuro aparece haber sido dirigida hacia bienes y servicios de lujo. LA NACION —recuerda el Herald— detalló gastos por decenas de millones en jets privados, yates, bienes raíces de alto nivel, actividades ecuestres y entretenimiento VIP.

El Herald reporta que los gastos abarcan varios continentes —desde destinos europeos hasta eventos deportivos exclusivos— y frecuentemente se alinean con viajes y actividades de funcionarios de alto rango del fútbol. También hay pagos menores pero inusuales: servicios personales, gastos de estética y consultorías cuyo rol no está claramente definido en los registros.

Entre los hallazgos específicos el Herald recuerda el pago de 340.000 dólares a la familia de un supuesto “guía espiritual” que viajaba con la selección nacional a grandes torneos,

Dado que las transacciones involucraban bancos estadounidenses y entidades registradas en Florida, el caso ha atraído la atención de autoridades estadounidenses. Investigadores están examinando si se cometieron violaciones legales, incluyendo aquellas relacionadas con lavado de dinero o divulgación financiera, en tanto continúa la cooperación transfronteriza entre agencias estadounidenses y argentinas.

“El mismo sistema que expusimos sigue operando”, señaló Pizzi en una conferencia reciente en Miami, según reporta el Herald. El periodista precisó que la red financiera que involucra Miami continúa siendo utilizada, subraya el diario de la Florida.

La relevancia de que un medio de prensa estadounidense de la escala del Herald documente esta investigación adquiere dimensión adicional en el contexto de que Estados Unidos será sede de la Copa del Mundo en 2026.

Expertos legales advierten que casos de esta escala —abarcando múltiples países y sistemas financieros— pueden tomar años para resolverse. La documentación por parte del Herald amplifica la presión sobre investigadores argentinos y refuerza la exposición internacional del caso.