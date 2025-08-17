La izquierda confirmó a Myriam Bregman y Christian Castillo como los principales candidatos en la Ciudad

En el marco del cierre de listas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, Myriam Bregman confirmó que encabezará la nómina de diputados por el Frente de Izquierda en la ciudad de Buenos Aires, mientras que Christian Castillo será el principal postulante a senador.

“Me presento como candidata a diputada en CABA sabiendo que el desafío es grande, que hay que redoblar la pelea que venimos dando. Por eso nuestra lista está integrada por las y los que en este tiempo fueron la resistencia en las calles, en los laburos, en las facultades. La lista del gobierno es la expresión de represores y fachos contra los que he peleado toda mi vida como abogada de derechos humanos y como militante”, destacó Bregman en sus redes sociales.

En tanto, continuó: “Tengo el orgullo que como candidato a senador me acompañe un compañero y amigo, Christian Castillo, jefe del único bloque que no le votó nada a este gobierno ultraderechista. Ya lo vimos en este año y medio: para enfrentar a la derecha, la izquierda. Para enfrentar a los reaccionarios, zurdas y zurdos es la que va”.

“Lo dije en el debate presidencial y así se confirmó: por más que grite, es un gatito mimoso del poder económico. Más casta que este gobierno no se consigue, llenó sus listas de fachos y represores. Para enfrentarlo de verdad, sin cuentos de campaña y poniendo el cuerpo en cada pelea, llamamos a fortalecer un gran bloque de la izquierda, la única oposición que jamás transa ni se da vuelta”, agregó.

Por su parte, Castillo expresó: “Ya a esta altura todos sabemos que Milei no gobierna solo, que se sigue sosteniendo por los votos que le dieron en el Congreso Pro, la UCR y también sectores del peronismo. Algunos ahora posan de opositores en campaña, pero le votaron al Gobierno sus leyes para aplicar el ajuste y el saqueo, al servicio del FMI o de la represora Bullrich. Solo los diputados del Frente de Izquierda estamos siempre del mismo lado: acompañando cada pelea del pueblo trabajador en las calles y en la Cámara de Diputados”.

Castillo manifestó su “orgullo” de encabezar la lista de senadores nacionales del Frente de Izquierda y apuntó contra la ministra de Seguridad Nacional, a quien tildó de “represora”. “Frente a tanto panqueque dando vueltas, todos saben de qué lado estaremos: en las calles y en el Congreso”, advirtió.

Candidaturas en Provincia

Además, por la provincia de Buenos Aires, el Frente de Izquierda-Unidad postula a Nicolás del Caño y Romina del Plá, ambos habiendo cumplido sus mandatos como diputados nacionales. Por Jujuy el candidato será Alejandro Vilca, obrero de la recolección de residuos, y diputado nacional, jugándose a renovar esa banca en el Congreso.

El FITU se postula con candidatos y candidatas en 23 de los 24 distritos del país, destacando al docente Franco Casasola en Santa Fe, el obrero ceramista Andrés Blanco en Neuquén, la docente y periodista Micaela Blanco Minoli por Mendoza y en Córdoba encabeza la lista Liliana Olivero, acompañada por el trabajador de delivery y dirigente estudiantil Josué Plevich.