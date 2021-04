La izquierda presiona al Gobierno por las vacunas que el laboratorio de Hugo Sigman aún no entregó

El Frente de Izquierda y otras organizaciones sociales aliadas activaron hoy una protesta en las narices del Ministerio de Salud para exigir al presidente Alberto Fernández que declare de “utilidad pública” al laboratorio mAbxience, propiedad de Hugo Sigman, donde se produce el principio activo de una vacuna AstraZeneca contra el coronavirus. Además, los manifestantes reclamarán por el incumplimiento del laboratorio en la entrega de las 22 millones de dosis que el Gobierno compró y pagó parcialmente de manera anticipada .

El acto de la izquierda, en el Ministerio de Salud

“Estamos frente a una descomunal estafa criminal y el Gobierno no mueve un dedo cuando ya se pagó el 60% de 22 millones de vacunas y a la Argentina no llegó ninguna. Lo más increíble es que esas vacunas se producen a 30 kilómetros de la Casa Rosada, y sabemos que se pueden envasar en la Argentina”, dijo el diputado nacional Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda), uno de los impulsores del reclamo.

Del Caño y Néstor Pitrola dijeron que pidieron una audiencia con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, pero no tuvieron respuestas. ”Por eso estamos exigiendo que se apruebe nuestro proyecto para declarar de utilidad pública a ese laboratorio y que se pongan todos los recursos del Estado y privados al servicio de tener esas vacunas disponibles para Argentina y los países vecinos que lo necesiten”, planteó el legislador.

En la protesta se levantaron pancartas en reclamo de vacunas para todos y de rechazo a la negociación de la deuda con el FMI. Participaron del acto unas 150 personas, entre ellas, referentes de las Fesprosa, la federación que nuclea a los sindicatos de la salud y dirigentes sindicales de Ademys, Suteba Multicolores y del Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo como las y los ferroviarios del Sarmiento.

“Después de un largo silencio, Sigman decidió responder a nuestra propuesta de que la vacuna de AstraZeneca se produzca integralmente en el país. Es el propietario del laboratorio mAbxiencie ubicado en la localidad de Garín. De ese laboratorio ya se exportaron aproximadamente el equivalente a 40 millones de vacunas, cuyo destino final fueron México y Estados Unidos. Sin embargo, ninguna de ellas regresó al país a pesar de que el Estado argentino tiene firmado un contrato por 22.4 millones de dosis. Ante esto hemos realizado la propuesta, formalizada en un proyecto de ley presentado en la Congreso Nacional, para que ese laboratorio sea declarado de utilidad pública e intervenido por el Estado, quien a su vez debe asegurar la finalización de la producción de la vacuna, con su fraccionamiento y envasado”, dijo Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero.

La protesta de la izquierda en Salud

El diputado nacional Juan Carlos Giordano, que ofició de orador del acto, señaló: “Estamos dando un gran paso en la unidad de todos aquellos que queremos que haya vacunas para todas y todos exigiendo al gobierno que tome medidas de emergencia para que aparezca la vacuna y se pueda hacer frente de verdad a la segunda ola, los nuevos contagios y el colapso sanitario”.

La izquierda no es el único sector de la oposición que reclama una penalidad contra el laboratorio. También lo planteó, aunque de manera personal y no partidaria, el diputado nacional de la UCR José Cano. “Tiene que haber una penalidad, porque es un problema del laboratorio, no nuestro”, señaló el legislador tucumano y especialista en temas de salud.

La réplica de Sigman

Sigman, encargado a través de Mabxience de la formulación del principio activo de la vacuna de AstraZeneca en la Argentina -que luego se envía a México, para su proceso final- explicó esta semana por qué se retrasó la producción de dicha partida y su posterior arribo al país.

En un extenso hilo de tuits -en los que también desmintió algunas versiones relacionadas al acuerdo fallido entre la Argentina y la farmacéutica Pfizer- sostuvo que hay una serie de equipos e insumos específicos que “por la alta demanda global, hoy resultan imposibles de conseguir rápidamente”.

Como señalé al comienzo, al día de hoy mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad. — Hugo Sigman (@HugoSigman) April 19, 2021

En cuanto a ello, agregó: “Este es, de hecho, el problema que enfrentó en México el laboratorio Liomont, que formula, fracciona y envasa el principio activo que Mabxience produce en la Argentina y que determinó una demora en el inicio de la producción”. También, sostuvo que lleva tiempo capacitar al personal científico y técnico para este tipo de desarrollos.

“Al día de hoy, Mabxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad”, sostuvo Sigman sobre la parte del proceso que tiene lugar en su empresa y dijo que, una vez envasado en México, y ahora de manera provisoria también en Estados Unidos, este principio activo volverá “en forma de vacuna exclusivamente a los países de América Latina”.

No obstante, el empresario aclaró que Mabxience “no es la propietaria de la vacuna, ni la encargada de venderla, de cobrarla, ni de firmar los contratos con los gobiernos o establecer las fechas de entrega” y explicó que como Mabxience no es dueña del principio activo, “no puede disponer del mismo como si le perteneciera”. Por lo tanto, la firma no está autorizada a formularlo, envasarlo y distribuirlo directamente en la Argentina.

LA NACION