escuchar

Casi un mes después del cumpleaños número 75 de la jueza de la Cámara de Casación Ana María Figueroa, su situación sigue indefinida. La novedad es que el Consejo de la Magistratura empezó a analizar el asunto ara determinar si está cesante o no al no tener un nuevo acuerdo del Senado y si corresponde llamar a concurso para cubrir su cargo.

La vicepresidenta del Consejo, la jueza Agustina Díaz Cordero, envió a la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura la nota que recibieron de la Cámara de Casación donde los jueces del tribunal advirtieron que Figueroa habría cesado en su cargo pues llegó a la edad límite establecida por la Consttución y no tiene un nuevo acuerdo del Senado.

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura es presida por Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora que responde a Diego Molea, exconsejero que orienta los votos de su espacio.

Ahora esa comisión debería reunirse y votar si corresponde considerar que está vacante el lugar de Figueroa y llamar a un nuevo concurso o si corresponde sumar la vacante de Figueroa a los concursos abiertos en Casación. En el tribunal ya hay dos vacantes, las que dejaron por su jubilación al cumplir 75 años los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci.

Reunión de Comisión de acuerdos en el Senado de La Nación. Ana María Figueroa, jueza de la Cámara Federal de Casación Penal. Fabián Marelli - LA NACION

La jueza Díaz Cordero envió el escrito a la Comisión de Selección el 23 de agosto, pero aún no fue convocada ninguna reunión, a pesar de que se convocaron la semana próxima otras reuniones por ejemplo en la Comisión de Acusación o en la Administración Financiera.

Si el asunto de la jueza Figueroa es sometido a la Comisión de Selección debería votarse allí si es como dicen sus colegas que habría cesado en el cargo o si es como quiere el Gobierno, dejarla en su tribunal , a pesar de que no tiene acuerdo del Senado. Los votos los tiene Molea, y su bloque de consejeros académicos ya que Fernanda Vazquez, como presidenta, en caso de empate su voto vale doble.

Vázquez antes quiere que se reúnan en “labor” todos los consejeros para sentar un criterio común hacia adelante en el tiempo, porque hay otros casos pendientes detrás del de Figueroa. Esto lo conversaron informalmente los jueces en una reunión la semana pasada.

El 7 de agosto, un día antes de su cumpleaños, la magistrada les comunicó a sus colegas que iba a dejar la presidencia de la Cámara Federal de Casación, en manos del vicepresidente Mariano Borinsky y que además iba dejar de firmar sentencias y decisiones administrativas.

Esta autoexclusión para hacer dos tareas propias de su cargo de jueza, no impidió que este fin de semana cobrara su sueldo completo como camarista de Casación, según lo liquidó el Consejo de la Magistratura. Alguno de sus colegas -no sin suspicacia- especulaban con que podrían no liquidárselo completo dado que consideran que su compañera podría haber cesado en sus funciones el día después de su cumpleaños, ya que no consiguió un nuevo acuerdo del Senado por cinco años más.

Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Mariano Borinsky

La jueza decidió no firmar más porque pidió al Gobierno que el Senado que le dé un nuevo acuerdo, pero el oficialismo no consiguió votos para convocar a una sesión para renovar su mandato. Esta decisión de autoexcluirle impidió que Figueroa votara en las tres causas más sensibles que tiene el kirchnerismo en la Casación: Hotesur y Los Sauces, donde Cristina Kirchner y sus hijos están sobreseídos por lavado de dinero y se debe decidir si se reabre o no el caso; la causa del memorándum con Irán, con la vicepresidente sobreseída sin juicio oral, y el caso de Oil Combustibles, donde Cristóbal López fue absuelto y Ricardo Echegaray fue condenado.

A pesar de delegar sus funciones como presidenta de la Casación en Borinsky, Figueroa presidió hace dos semanas la ceremonia para celebrar los 92 años de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Allí expresó: ”Desde que este año asumí la presidencia [de la Cámara de Casación], mi mayor preocupación fue federalizar nuestra actuación, por eso estuve en distintos lugares del país para contactarme con colegas y posibilitar vehículos de comunicación más directa y valoró los avances en la actividad judicial relacionados con perspectiva y análisis de género”, según la crónica del acto del miércoles reflejado en La Nueva de Bahía Blanca.

Los organizadores del acto invitaron a Borinsky como presidente interino, pero se excusó por cuestiones de su agenda judicial. Figueroa estaba disponible.

Figueroa asiste a diario a Comodoro Py 2002 a su despacho donde consulta con sus empleados y con los funcionarios de la Cámara, pero ya no firma sentencias ni resoluciones.

Figueroa es una magistrada afín al kirchnerismo, es una de las denunciantes de la “persecución macrista” en la justicia, preocupada por el avance del “lawfare”, viene fallando en coincidencia con las posiciones de Cristina Kirchner o de exfuncionarios acusados de corrupción.

Sus colegas de la Cámara de Casación le enviaron a la Corte y al Consejo de la Magistratura un oficio en el dicen que al cumplir 75 años habría cesado en sus funciones. La Corte abrió un expediente con esa nota, pero no adoptó ninguna decisión.

El Consejo de la Magistratura recibió esa nota, y la giró a la Comisión de Selección. En el Consejo de la Magistratura los consejeros Miguel Piedecasas (abogado radical) y Jimena de la Torre (abogada PRO) instaron a que se tome una determinación ya que consideran que cesó en sus funciones.

El oficialismo, por otro lado, no logró los votos necesarios en el Senado para convocar a una sesión. Hay senadores luego del resultado electoral más remisos a dar quorum.

Horacio Rosatti en el Consejo de la Magistratura

En tanto en la Cámara de Casación hay posiciones contrapuestas en torno a la continuidad de la magistrada. Su más enfático defensor es el juez Alejandro Slokar, que entiende que la jueza puede seguir a la espera de que el Senado le dé un nuevo acuerdo, ya que el trámite para conseguirlo está en desarrollo.

Es la postura que tiene el Ministerio de Justicia, que con la firma del viceministro de Juan Martín Mena le pidió por oficio a la Corte y al Consejo que no remueva a la jueza Figueroa porque está en proceso la extensión de su mandato.

Pero otros jueces de la Cámara de Casación entienden que su colega ya cesó en el cargo. Son Guillermo Yacobucci, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, que como presidentes de sus salas, firmaron el oficio notificando del cumpleaños 75 de su colegas a la Corte y al Consejo.

Borinsky presidente interino, buscó evitarle sobresaltos mayores a Figueroa, pero firmó el oficio con sus colegas. No obstante, se resiste a llamar a un acuerdo extraordinario de todos los jueces de la Cámara de Casación, en el entendimiento de que puede terminar en una votación donde por mayoría Figueroa no solo sea considerada cesante, sino eventualmente enfrente acusaciones de sus pares. Y este martes no hay reunión de superintendencia donde acuden los jueces que presiden cada Sala. Aún todo está por resolverse.

Temas Justicia Federal