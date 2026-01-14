La Justicia al rojo vivo en Santa Cruz: el presidente de la Corte ordenó frenar el aumento salarial dispuesto por los jueces kirchneristas

EL CALAFATE.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, Daniel Mariani, ordenó que el Poder Judicial se abstenga de liquidar el incremento salarial dispuesto ayer por un sector del tribunal que se encuentra presidido por la vocal Reneé Fernández: la medida, que generó el rechazo de la gobernación, estableció una suba escalonada del 42% hasta octubre, lo que llevaría los sueldos de algunos miembros de la Corte provincial hasta los $24 millones.

Mariani asegura que la medida se tomó sin contar con la mayoría mínima del cuerpo y la decisión es “inexistente y carente de toda validez”.

El juez Daniel Mariani Horacio Cordoba

La resolución dada a conocer hoy deja a la vista el doble comando dentro de un Poder Judicial fragmentado por una profunda crisis político-institucional desatada en agosto del año pasado, cuando la Legislatura aprobó la ampliación del TSJ elevando el cuerpo de cinco a nueve miembros, medida que, salvo Mariani, fue desconocida por los otro cuatro vocales del Tribunal, cercanos al kirchnerismo.

Este miércoles, a primera hora de la mañana, una resolución firmada por Mariani en su carácter de presidente de la Corte provincial, ingresó al sistema informático del TSJ y notificó al sector de Administración General del Poder Judicial que no liquide el aumento de sueldos.

También denunció que el libro de registro de Resoluciones del cuerpo se encuentra retenido y se priva a la Presidencia de acceso al mismo. Por esa razón, sostuvo, la resolución de hoy no cuenta con detalle de tomo, registro y folio.

Los vocales, Fernando Basanta, María de los Angeles Mercau, Reneé Fernández y Paula Ludueaña, los miembros del TSJ de Santa Cruz que fallaron contra la ampliación del tribunal. TSJ

La medida de Mariani determina que la resolución que dispuso el aumento –con fecha del 30 de diciembre y que se dio a conocer ayer– es nula, dado que no cuenta con el respaldo de quorum necesario y solo lleva la firma de cuatro de los nueve miembros que integran el máximo tribunal.

En agosto pasado, la Legislatura aprobó elevar de cinco a nueve los vocales máximo tribunal provincial. Los cuatro nuevos jueces propuestos por el gobernador Claudio Vidal asumieron en el cargo y formaron una mayoría presidida por Mariani, pero no fueron reconocidos por los cuatro miembros antiguos. La actividad judicial quedó técnicamente bloqueada.

El gobernador Claudio Vidal saluda a Sergio Acevedo, minutos después que el exgobernador jurara como vocal del Tribunal Superior de Justicia. Prensa Santa Cruz

El aumento de 42% acumulativo hasta octubre que se autoasignó el poder judicial y que llevará los sueldos de algunos jueces hasta los 24 millones de pesos generó un fuerte repudio del gobierno provincial. Vidal acusó a los jueces de estar “atrincherados en sus privilegios” después de haber sido “cómplices del saqueo” durante 30 años, en alusión al kirchnerismo.

La pauta salarial para el sector judicial que se conoció ayer establece subas del 4% mensual acumulativo entre enero y julio de 2026 y del 3% mensual acumulativo entre agosto y octubre, garantizando de antemano una mejora sostenida del poder adquisitivo de los magistrados y funcionarios muy por encima de la inflación proyectada para 2026.

La resolución que dispuso el aumento lleva la firma de solo cuatro -Reneé Fernández, Paula Ludueña, Alicia Mercau y Fernando Basanta- de los nueve vocales que integran la Corte provincial. Por esta razón, la resolución emitida por Mariani esta mañana asegura que el aumento fue firmado “por un órgano que no está debidamente integrado ni cuenta con la mayoría prevista en la ley orgánica de la justicia y la Ley 3949 (vigente hasta que exista sentencia firma que disponga lo contrario)”.

El 17 de diciembre pasado, los cuatro vocales que ahora dispusieron el aumento de sus sueldos habían declarado inconstitucional la ampliación de la Corte. En ese caso convocaron a un juez subrogante para completar la mayoría de cinco.

José González Nora, Sergio Acevedo, Daniel Mariani (presidente), Juan De la Vega y Gabriel Contreras, durante la última asunción de vocales en el Tribunal Superior de Justicia. Horacio Córdoba

Ese fallo fue apelado tanto por los nuevos vocales de la Corte como por la Fiscalía de Estado del Santa Cruz, por lo que la decisión no se encuentra firme.

En la resolución de este miércoles, Mariani también deja asentado que la misma carece de registro “en virtud que los libros de registros de resoluciones se encuentran retenidos y se priva a la Presidencia de acceso a los mismos”.

Historia de un conflicto

En octubre pasado, el Tribunal Superior de Justicia quedó atrapado en su propio laberinto. Dos presidentes firmaron como tales en un mismo día, mientras uno (Mariani) tomó la jura de los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia, la otra (Fernández) ordenó por memorándum dirigido a todos los jueces que se abstengan de acatar las directivas emitidas por el otro presidente.

Desde entonces, la actividad en el máximo órgano judicial de Santa Cruz está trabada y los cuatro vocales cercanos al kirchnerismo intentan bloquear el ingreso de los magistrados propuestos por Vidal en un intento por mantener el poder del máximo órgano judicial de la provincia.

Daniel Mariani y Reneé Fernández son las caras visibles de la escalada del conflicto entre el kirchnerismo y Vidal, que hoy arrojó otra postal de una crisis institucional grave y de final incierto.