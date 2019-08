La Cámara Nacional Electoral argumentó que la gobernadora de Santa Cruz y la expresidenta se presentan este domingo a dos votaciones distintas: las generales provinciales y las PASO nacionales Fuente: Archivo

EL CALAFATE.- La Cámara Nacional Electoral (CNE) reiteró que este domingo no podrán ir juntas las boletas de los precandidatos nacionales de las PASO con los candidatos de las elecciones generales provinciales, al declarar inadmisible los recursos extraordinarios interpuestos por el Frente de Todos y el gobierno de Santa Cruz, que cuestionaban dicha decisión.

El fallo se dio a conocer a días de las elecciones en las que Santa Cruz será la única provincia en la que convivirán dos procesos electorales de distinta naturaleza jurídica, dado que mientras en las PASO nacionales se definen los candidatos de octubre, en la provincia se eligen los ocupantes para cuatro cargos: gobernador y vicegobernador, diputado provincial, diputado por Pueblo y representante en el consejo de la Magistratura.

El 16 de agosto, la CNE había dispuesto que se separen las boletas, revocando la resolución del juez federal con competencia electoral, Javier Leal Ibarra, que había autorizado que fueran juntas. Esta medida fue confirmada hoy.

En la oposición provincial el nuevo fallo de la CNE fue tomado con alivio. "Creemos que se ha hecho justicia y se ha puesto un freno al FPV, que siempre hizo lo que quiso con el sistema electoral de Santa Cruz. Nunca fuimos a una elección con la misma legislación", expresó el apoderado de la UCR, Omar Hallar. Y agregó: "En esta oportunidad les convenía que la fórmula nacional le acerque algún voto a la desprestigiada gobernadora, entonces se negaron a cumplir el artículo 10 de su propia ley de lemas".

En sus fallos de agosto y de esta semana, los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via señalaron que se trata de dos elecciones de raíz jurídica distinta, por lo cual la jurisprudencia ha reiterado que, cuando son elecciones diferentes, cuando se votan cosas distintas, las boletas deben ir separadas.

Uno de los recursos extraordinarios había sido presentado por Ramiro Serantes y Sergio Sepúlveda, apoderados del Frente de Todos del distrito Santa Cruz y del lema provincial Frente de Todos. El otro fue iniciado por Graciana Peñafort, apoderada de la provincia de Santa Cruz. Ambos fueron denegados. La Corte Suprema no se expresó aún sobre si otorgará o no el per saltum presentado en la misma línea.

El 11 de agosto, Santa Cruz será la única provincia que desarrolle las elecciones generales provinciales junto a las PASO. La decisión judicial confirmada ayer impide que Cristina Kirchner acompañe en la misma boleta a la gobernadora Alicia Kirchner, quien intentará la reelección por el Frente de Todos. Tampoco podrá ir en las boletas de otros dos candidatos, Javier Belloni y Claudio Vidal. Lo mismo sucederá con el presidente Mauricio Macri y los siete candidatos de Nueva Santa Cruz, el frente opositor local.

La convivencia de los dos procesos electorales se complica aún más con la vigencia de la ley de lemas para todas las categorías provinciales: habrá 13 candidatos a gobernador agrupados en cinco frentes electorales.

Alicia Kirchner decidió, sobre el filo del vencimiento del calendario electoral, adelantar los comicios provinciales e intentar así compartir la boleta con su cuñada, precandidata a la vicepresidencia. La justicia falló en contra.