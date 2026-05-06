La Justicia electoral advirtió sobre el bajo nivel de participación de los votantes jóvenes

La Cámara Nacional Electoral se mostró preocupada por los bajos niveles de participación de los jóvenes de entre 16 y 29 años durante un encuentro que mantuvo con organizaciones de la sociedad civil, en busca de una articulación institucional orientada a los comicios presidenciales del 2027.

A la reunión concurrieron representantes de Conciencia, Cippec, Poder Ciudadano, Pulsar.UBA, Observatorio Electoral de la Facultad de Derecho, Club Político, Red Ser Fiscal, entre otras entidades, con quienes se abordaron desafíos relacionados con la capacitación electoral, la participación ciudadana y la implementación de la Boleta Única Papel (BUP).

Participaron los camaristas Daniel Bejas, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, además de los secretarios del tribunal.

Los jueces de la Cámara Nacional Electoral: Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas

Uno de los puntos centrales del intercambio fue la inquietud por los niveles de abstención electoral de los ciudadanos de entre 16 y 29 años. Este segmento etario presenta niveles de concurrencia a las urnas inferiores al promedio general del padrón.

Durante el encuentro se destacó la necesidad de fortalecer las políticas de formación cívica y educación electoral, además de consolidar estrategias que resulten adecuadas para este grupo etario, con el objetivo de promover una participación más activa, informada y sostenida en el tiempo.

Asimismo, se analizó el impacto de los cambios en los instrumentos de votación, particularmente en la implementación de la Boleta Única Papel.

Los especialistas coincidieron en su buen desempeño en las últimas elecciones nacionales y subrayaron que es importante seguir realizando capacitaciones específicas que faciliten su comprensión y utilización en las elecciones de 2027.

Las asociaciones de la sociedad civil señalaron la necesidad de mantener el debate presidencial obligatorio y dijeron estar preocupadas por las modificaciones previstas en el proyecto de reforma electoral que ingresó al Congreso, en lo referido a la rendición de cuentas de la campaña.

También destacaron su preocupación por la desinformación, la comunicación y la calidad del debate público, particularmente en lo que respecta a la relación de los jóvenes con el sistema democrático.

La Cámara Nacional Electoral reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la transparencia, la integridad y la participación en el proceso electoral, promoviendo instancias de diálogo institucional con actores clave de la sociedad civil que contribuyan a consolidar una ciudadanía activa e informada.