La Justicia encontró una prueba que vincula al financista cercano al “Chiqui” Tapia con Piccirillo

“Vallejo decía siempre que Elías (Piccirillo) le había enseñado todo”, cuenta un exempleado que conoce la empresa Sur Finanzas desde adentro. El vínculo entre los financistas hace tiempo había dejado de ser un secreto. “Eran los reyes del blue en la época del cepo”, repetían en la City. Solo faltaba una prueba. La novedad apareció en una causa por lavado contra Elías Piccirillo y Francisco Hauque, los protagonistas de una pelea que terminó de la peor manera. La Justicia detectó que varios cheques emitidos por Piccirilo terminaron depositados en Sur Finanzas. Esa investigación derivó en un operativo, el viernes pasado, en la sede central de la financiera. Es el tercero en menos de dos semanas. Vallejo entregó la documentación y se mantiene en silencio.

La pista de los cheques apareció en una causa reciente, revelada por LA NACION hace tres meses, contra Piccirillo y Hauque, una suerte de derivación del escándalo que los llevó a la cárcel en distintos momentos. Toda esa discusión había arrancado por una deuda millonaria: US$ 6 millones. Para “cancelar” esa deuda, Piccirillo entregó cuarenta cheques.

El Banco Supervielle ya había contestado que apenas cinco de los cuarenta cheques fueron presentados para el cobro el 15 de enero de este año. Lo hizo a pedido de la juez María Eugenia Capuchetti, que investiga el origen del dinero.

Los otros cheques nunca se cobraron y la pelea entre los financistas escaló hasta el episodio en el Palacio Duhau: Piccirillo fue acusado de plantar más de 1 kilo de cocaína en el baúl de la camioneta de Hauque y terminó preso casi ocho meses en la cárcel de Ezeiza.

Los investigadores apuntaron a la ruta de los cheques y aparecieron nuevos datos. Ahora, el Banco Hipotecario reveló que otros cinco cheques (83614162, 83614163, 83614164, 83614165 y 83614166) fueron depositados el 14 de enero en una cuenta corriente de la empresa Neblockchain SA, antiguo nombre de Sur Finanzas PSP, aunque luego fueron rechazados.

El lunes pasado, el juez Armella allanó la sede central de Sur Finanzas y otras diez sucursales. Camila Godoy

“Según surge de las imágenes de los cartulares, todos ellos cuentan con el sello de la firma Sur Finanzas PSP SA con CUIT 30-71607923-2, identificación que pertenece a la empresa NEBLOCKCHAIN SA”, detalló el fiscal Gerardo Pollicita, la semana pasada, al pedir una nueva tanda de medidas de prueba.

Una de esas medidas consistía en una orden de presentación, que podía transformarse en allanamiento si alguien oponía resistencia, en la sede central de Sur Finanzas, en el centro de Adrogué. El operativo, a cargo de la Gendarmería, se realizó el viernes pasado. Ese mismo lugar ya había sido allanado por la causa Andis y este lunes volvió a ser registrado por orden del juez Luis Armella en una causa contra el club Banfield.

En el operativo del viernes pasado, los gendarmes tenían la orden de llevarse toda la documentación que respalde el intento de cobrar esos cinco cheques. Y confirmar si Piccirillo y Hauque habían sido clientes de Sur Finanzas. La empresa contestó por escrito que ambos financistas no aparecen en sus registros, al menos como clientes directos. Pero entregó tres carpetas que estarían vinculadas a la maniobra: una de Milton Ledesma, otra de Smart Farm SA y una tercera de Main Gain SA. Las dos compañías tienen las mismas autoridades, según documentos comerciales.

El viernes pasado, la Justicia hizo un operativo en Sur Finanzas por la causa de lavado contra Piccirillo.

¿Cómo llegaron los cheques de Piccirillo hasta la empresa de Vallejo? “Hauque los cambió en una mesa de dinero en Puerto Madero y terminaron en Sur Finanzas”, relató una fuente que dice conocer la trama. Para depositar los cheques, se habrían utilizado las carpetas de dos empresas y una persona que aparece mencionada en el expediente.

Aunque todavía es lejano, es el primer vínculo judicializado de los “reyes del blue”.

Al menos cuatro fuentes consultadas por LA NACION durante las últimas semanas aseguran que Piccirillo y Vallejo se conocían y tuvieron decenas de operaciones cruzadas. Algunas de esas fuentes, incluso, aseguran que se intercambiaban las “chapas”, como se conoce en la jerga a las casas de cambio. “Los dólares siempre salían de una entidad financiera y luego comenzaban a circular por una cadena de casas de cambio. La última agencia, la que le vendía a un cliente fuera del mercado, quedaba fuera del ruedo en apenas dos semanas porque no podía justificar los números”, narró un financista que asegura haber salido de ese circuito a tiempo.

Esas agencias se vendían desde US$100 mil hasta US$1 millón. “Las reventaban en dos semanas pero la ganancia era mucho mayor”, apunta esa misma fuente.

Casamiento de Jesica Cirio y Elías Piccirillo AF

La jueza Capuchetti y el fiscal Pollicita también investigan quiénes están detrás de la empresa Construir 11 SA. A través de esa firma, Piccirillo emitió los cuarenta cheques con los que buscaba “cancelar” la deuda con Hauque. Hasta ahora, la Justicia pudo determinar que la misteriosa constructora tenía tres cuentas abiertas desde 2023 en el Banco Supervielle. Todas fueron cerradas en enero de este año por pedido del Banco Central.

En ese expediente, que podría ser clave para conocer los contactos políticos alrededor de Piccirillo y sus vínculos en el BCRA, también están bajo la lupa Arg Exchange, Xinergias, Valle Fertil, y Coinx World SA, la empresa cripto que promocionó el presidente Javier Milei cuando era diputado. “Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionado la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación”, publicó en 2021.

Martín Migueles junto a Wanda Nara en la cancha de River. (Foto: Redes Sociales)

Arg Exchange, una casa de cambio de Piccirillo y su amigo Martín Migueles, también está bajo investigación del Banco Central. Los movimientos de esa firma revelan que se activó en 2023. Entre enero y diciembre de ese año, compró más de US$ 250 millones a distintas entidades y vendió una cantidad similar. La cifra exacta, entre el 26 de enero y 19 de diciembre, fue de US$251.933.029, según los registros a los que accedió LA NACION. Esto significa un ritmo de compra de 768.000 dólares por día.

La Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA concluyó, en junio pasado, que Arg Exchange “realizó una actividad no permitida”. La resolución sostiene que dichas operaciones se habrían realizado “al adquirir divisas a valores oficiales destinadas a abastecer el mercado paralelo” y agrega que “no se considera debidamente justificado el origen de los fondos”.

La investigación sobre esa firma es uno de los tantos sumarios abiertos por la operatoria del dólar blue. Hay decenas de investigaciones similares en el BCRA. Se trata de un rompecabezas donde se cruzan diferentes casas de cambio asociadas a los presuntos “reyes del blue”.

De ese negocio millonario pasaron a una realidad bien distinta. Piccirillo cumple arresto domiciliario en un departamento de Banfield. Y el dueño de Sur Finanzas intenta esquivar la maraña de causas judiciales donde está mencionado. La denuncia más importante la hizo la Dirección General Impositiva (DGI) por una maniobra de lavado de $818 mil millones. También habría evasión. En ese expediente aparece el vínculo con los clubes de Fútbol. La empresa hasta ahora solo emitió un comunicado en el que habló de “acusaciones infundadas”.

Vallejos y Tapia en el predio de la AFA

Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking de las transferencias. También aparecen Racing Club ($100.005.990), Argentinos Juniors ($200 millones), y varios clubes del Ascenso como Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew. Muchos de esos clubes recibían aportes de Sur Finanzas para aparecer en las camisetas.

La información hasta ahora aparece cruzada. LA NACION reveló que Sur Finanzas otorgaba créditos a los clubes, sponsoreaba camisetas, y hasta adelantó el dinero de los derechos de televisación.

Vallejo también tiene un expediente en el fuero Penal Económico por una causa de cambio denominada “Centro de Inversiones Concordia); una denuncia del BCRA de 2021 donde se investiga una operatoria general, y otro expediente en el juzgado federal de María Servini, hasta ahora menos conocido.

Esa causa también es clave para profundizar el vínculo entre Vallejo y Piccirillo, más conocido en la City como “El Hombre de Negro” (HDN). Se investiga, según pudo saber LA NACION, la compra de dólares “mediante la utilización de dinero de posible origen ilícito y su ulterior comercialización o inserción al mercado. La operatoria estuvo a cargo de Arg Exchange, la casa de cambio de Piccirillo y Migueles. Entre el 3 y el 10 de octubre de 2023, pocos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la agencia compró US$ 67.900.000 a través del Banco Sucrédito, donde Piccirillo trabajaba. Casi 50 millones luego se extrajeron en efectivo.

Otra vez, la trama del blue pone el foco sobre los mismos protagonistas.