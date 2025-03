Qué dice Piccirillo, marido de Cirio, sobre la noche en un hotel de Recoleta que derivó en el escándalo

La noche del 17 de febrero en que Elías Piccirillo, marido de Jésica Cirio y ahora detenido, y Francisco Hauque fueron a cenar al Palacio Duhau derivó en un escándalo. La versión que dan ambos sobre lo que ocurrió en aquella jornada es muy distante, desde el momento en que se vieron hasta la hora del operativo en que se encontró más de un kilo de cocaína y un arma en el Audi Q8 en el que se trasladaron hasta el coqueto restaurant del hotel.

De acuerdo con el sumario policial, ese día el vehículo fue interceptado por efectivos de la Brigada de Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad por lo que parecía un caso de violencia de género entre Hauque y su pareja, Anahí Aquino Laprida. La investigación tomó un giro inesperado cuando el hombre denunció que la causa había sido creada para perjudicarlo y que todo estaba vinculado a una deuda de US$6 millones que tenía Piccirillo con él.

Al tomar constancia del caso, la jueza María Eugenia Capuchetti determinó que el operativo no fue transparente, declaró su nulidad, y liberó a Hauque y a su mujer. Cuando ahondó, la magistrada consideró que había elementos para pensar que Piccirillo habría orquestado este procedimiento con los siete efectivos que obraron. Todos ellos fueron detenidos el jueves.

La versión de Hauque

Carlos Pousa, abogado de Hauque, abonó esta versión este viernes en LN+, a casi 24 horas de la detención de Piccirillo, a quien Cirio ya le pidió el divorcio. Según el letrado, su representado pasó a buscar por la Torre SLS de Puerto Madero a Picirillo, que se ubicó en el asiento de atrás y vestía un saco, donde habría llevado ocultas la droga y el arma, para después dejarlas depositadas en el Audi Q8.

Una vez en el Duhau, Piccirillo habría acusado -siempre en base al relato del abogado- que se sentía mal Cirio y que por eso se iba en taxi y con urgencia del lugar. En tanto, Pousa señaló que cuando Hauque y su esposa salieron de la cena, se produjo el operativo policial ahora anulado por la Justicia donde encontraron la cocaína en la parte de atrás del asiento del acompañante y otro “bollito atado con la misma cinta” dentro del baúl. “Una pericia de la Gendarmería comprobó que era factible que hubiera sido arrojado desde el asiento de atrás”, indicó.

Elías Piccirilli fue detenido por efectivos de Prefectura Naval

Tras eso, Hauque y su mujer fueron acusados por transporte de estupefacientes con fines de comercialización y portación de arma de fuego. “ Les plantaron una 9 milímetros con 1,288 gramos de cocaína . Tenemos comprobado que la colocación del estupefaciente la realizó Elías Piccirillo , en el interín en que ellos se dirigían desde la Torre SLS hacia el Palacio Duhau”, planteó el letrado.

“Mis asistidos son completamente ajenos al mundo de las drogas, ni siquiera toma alcohol mi cliente. Inmediatamente cuando el procedimiento policial ocurrió, se dieron cuenta de que había algo raro y comenzaron a gritar, se escucha en los audios del video, ‘esto lo hizo Elías’. De hecho, la mujer dice ‘fue Elías, fue Jésica Cirio’. Estaban gritando que les habían plantado esto a fin de no pagarles la deuda de US$6 millones, que ya Hauque le venía reclamando hace muchos meses y él no cumplía. Y tomó esta peligrosa determinación, podría haber sido quitarle la vida o plantarle droga y un arma para que se pasaran buena parte de sus vidas presos él y su mujer”, sostuvo Pousa.

Además, contó que quien iba al volante cuando fueron abordados por el grupo policial era Aquino Laprida, la pareja de Hauque. “La Policía, simulando que los detenía por un conflicto de violencia de género, los bajó de los pelos de la camioneta a ambos, los esposó, los tiró al piso y, una vez así maniatados, convocó a unos testigos y les mostró ‘acá encontramos esto, acá encontramos lo otro’. Las pruebas que realizamos indican que el procedimiento había sido irregular, apócrifo, plantado; y fue por eso que inmediatamente fueron liberados, a los diez días, se decretó la falta de mérito, la nulidad y el sobreseimiento, con la disposición de que se formara una nueva causa para investigar a los policías y a los civiles que podían haber participado en el armado de este procedimiento”, dijo.

La versión de Piccirillo

Otra es la versión que dio Piccirillo a través de su abogado, Fernando Sicilia, quien en TN aseguró que el esposo de Cirio niega cualquier participación en esta cuestión. ”Él aduce que es inocente , que sería una torpeza enorme este operativo pergeñado por él, como se le pretende imputar, justo cuando va a comer, cuando salen del mismo lugar. Esto es lo que me dice, que de ninguna manera tiene nada que ver”, aseguró el letrado, quien indicó que como la causa está en secreto de sumario, todavía no pudo acceder al expediente para ver todo el material que hay contra su cliente y que, por ese motivo, hoy se negará a declarar.

Asimismo, Sicilia negó que Piccirillo le debiera US$6 millones a Hauque. “ No hay ninguna deuda. Hay audios en otra causa por extorsión, de un mes antes del hecho, donde Hauque reconoce que no solo Piccirillo le dio US$6 millones sino que después le dio US$3 millones más, pero que él quería US$6 millones más. En ese audio dice de todo, que la plata la usó para pagar servicios de inteligencia... está en una causa”, sostuvo el abogado. En tanto, del otro lado alegan que Piccirillo inició este expediente por extorsión porque sabía que tendría problemas judiciales por el procedimiento apócrifo que habría montado.

El abogado del marido de Cirio dijo, incluso, que Hauque extorsionaba a Piccirillo con la supuesta deuda y que le mandaba fotos de armas no solo a él sino a personas de su entorno. “Hemos visto circunstancias extrañas, el Audi Q8 que manejaba Hauque está a cargo de una persona que trabaja en el Instituto de Previsión Social de la Provincia, que no podría tener una camioneta de US$130.000″, comentó, para deslizar que el denunciante de su cliente tiene testaferros.

Por otra parte, Sicilia dijo que Piccirillo no intentó escapar cuando las fuerzas federales llegaron el jueves al country El Yacht, en Nordelta, para detenerlo, luego de que quedara registrado en una cámara de seguridad, trotando por fuera del circuito mientras ya había comenzado el operativo en su domicilio. ”Es claramente una persona que está corriendo [como deporte], sería muy torpe fugarse dentro de esa fortaleza y a esa velocidad . Podría discutir que no están los rasgos antropométricos [en el video], pero es Elías Piccirillo, estaba haciendo su vida, normal, porque estaba eximido de prisión. Se enteró a la mañana que estaban allanando la casa donde estaba pernoctando con su amigo, salió a hacer su vida normal y, apenas se enteró, nos presentamos. Estaba apostada Prefectura en la garita de salida y nos presentamos voluntariamente ahí. Él estaba con eximición de prisión, presentó el pasaporte, pagó la caución, fue a firmar cada 15 días, entregó el celular; siempre estuvo a derecho, no tenía por qué sospechar que lo iban a detener, pero la imagen es parcializada. Tampoco corre desesperado”, justificó.

El momento en el que Piccirillo intentó escapar del allanamiento

Tras ello, el abogado dijo que él se enteró del operativo porque el amigo de Piccirillo que estaba en la casa lo llamó. “Después el amigo salió por el barrio a buscarlo, lo encontró y nos presentamos en el puesto de Prefectura. Y decir que se les escapó en las narices... están hablando mal de una fuerza de seguridad especializada, sería una torpeza muy grande que la Prefectura lo deje escapar, y de él irse delante de la Prefectura y después presentarse a los 20 minutos”, insistió.

Además, Sicilia aseguró que su cliente puede justificar el patrimonio que tiene porque es “dueño de un banco y tiene todo en blanco” , y que tanto sus casas como sus autos se encuentran a su nombre.

LA NACION