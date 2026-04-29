Miguel Ángel Calvete evitó declarar en su nueva indagatoria por el presunto fraude en la Agencia de Discapacidad

Miguel Ángel Calvete, uno de los principales apuntados en la causa que revisa un presunto fraude dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), se negó hoy a declarar en la ampliación de su indagatoria, que fue virtual por un pedido especial de su defensa. Es la misma estrategia que aplicó ayer Diego Spagnuolo, el extitular de la agencia y cercano a los hermanos Milei.

Calvete ya había sido procesado en este expediente, señalado por el fiscal Franco Picardi como uno de los jefes de la banda que habría manipulado un sistema interno de compras para favorecer a determinadas droguerías en la compra de insumos médicos.

Sin embargo, a partir de nuevos hallazgos, el fiscal lo incluyó dentro de una segunda ronda de citaciones, convocándolo junto a una treintena de otros nuevos implicados, en su mayoría vinculados a droguerías.

Según la acusación, Calvete, que no ostentó ningún cargo formal dentro de la agencia, habría oficiado como un “director paraestatal” del organismo, a partir de la enorme influencia que ejercía sobre los funcionarios que manipulaban el sistema de compras, en el que habría habido sobreprecios, direccionamiento y retornos.

Anticipando que este miércoles Calvete no iba a declarar, su defensa, en manos del abogado Juan Ignacio Pascual, solicitó que el trámite fuera virtual, para evitar el desgaste del traslado: en el marco de otro proceso, Calvete fue condenado por proxenetismo y se encuentra preso en Ezeiza, alojado en un pabellón de salud mental.

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Como excepción, la Justicia accedió al pedido y la audiencia fue telemática.

Su hija, Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, también está procesada en el expediente, acusada de asociación ilícita, defraudación, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Esta segunda ronda de 36 indagatorias, que concluirá a fines de mayo, se inició ayer con la convocatoria a los tribunales de Diego Spagnuolo, el máximo responsable de la agencia durante el periodo investigado, que abarca desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025.

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Spagnuolo se negó a declarar. Desde su defensa señalaron que no lo hará hasta tanto la Justicia realice una pericia sobre los audios que dieron vida al expediente, en los que una voz que sería la suya da a conocer un presunto sistema de coimas dentro de Andis.

Las grabaciones, de origen desconocido, son todavía objeto de tensiones judiciales. Amparadas en una hipotética ilegalidad, las defensas buscan anular toda la causa; el fiscal Franco Picardi, en tanto, considera que el caso se sustenta en hallazgos independientes a ese material.

Spagnuolo también fue procesado en febrero por los delitos de cohecho activo (cobro de coimas), fraude al Estado y negociaciones incompatibles.,

Entre ayer y hoy también se negaron a declarar Daniel María Garbellini, acusado como jefe de la banda, y Andrés Horacio Arnaudo, presidente de la Droguería Génesis.

Para el jueves, está prevista la indagatoria de Federico Maximiliano Santich, allegado a Calvete, y Emilio César Olguín, de la firma Expo Trauma S.A., una de las mayores beneficiarias en los rubros de insumos médicos.