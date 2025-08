La Justicia rechazó los pedidos de Hayden Mark Davis para desestimar nuevas pruebas y descongelar 110 millones de dólares de sus cuentas

Hayden Mark Davis, el creador de la moneda virtual $LIBRA que promocionó el presidente Javier Milei y luego se desplomó, recibió un revés por partida doble en la Justicia de Estados Unidos, donde tramita una demanda civil colectiva que impulsa un grupo de damnificados.

Jennifer Rochon, la jueza del Distrito Sur de New York que tiene a su cargo la investigación, rechazó un pedido del empresario para hacer caer la orden de restricción que mantiene congelados los activos en dos de sus cuentas y que, en total, suman cerca 110 millones de dólares. Sostuvo que analizará el pedido en la audiencia prevista para el 19 de agosto.

Además, la jueza desestimó un segundo pedido de Davis para eliminar los nuevos elementos de prueba que presentaron algunos de los damnificados. En un escrito al que accedió LA NACION, la jueza sostuvo que “considerará cualquier prueba relevante” para el caso.

En esta demanda, el presidente Milei no forma parte del grupo de acusados. Sin embargo, la difusión que hizo del activo en su cuenta de X fue una contribución decisiva para su crecimiento, según destacaron los abogados de los demandantes, que subrayaron también el rol que tuvo la secretaria de Presidencia, Karina Milei, al autorizar las visitas de Davis a la Casa Rosada.

El mensaje que publicó y luego borró Javier Milei, promocionando a $LIBRA

A través de su abogados, Davis argumentó que la ampliación que presentaron los damnificados a fines del mes pasado −que sumaba a otro demandante e incluían pruebas y acusaciones nuevas contra otros proyectos suyos, como M3M3− “cambiaba dramáticamente la naturaleza del caso” y tornaba obsoleto el pedido original para congelar los activos.

57 de esos 110 millones de dólares que permanecen quietos están representados en USDC, la moneda digital que opera como correlato de la moneda estadounidense en el ecosistema cripto; y el resto es una valuación en dólares de otros activos digitales.

La jueza Rochon que lleva el caso en los Estados Unidos Linkedin Ben Chow - CQ-Roll Call, Inc.

La jueza no solo rechazó el pedido de Davis para anular la restricción, sino también el que formuló para eliminar la nueva prueba presentada. El presunto empresario sostuvo que muchos de los elementos incorporados al expediente −que incluyen, por ejemplo, distintas billeteras virtuales y publicaciones en X− ya estaban disponibles como potenciales pruebas en el inicio de la demanda, y que no podían ser incorporados ahora.

Contra esto, la jueza Rochon ratificó que “considerará cualquier prueba relevante” para el caso, y le otorgó a Davis y a los otros demandados tiempo hasta el viernes para presentar en contraposición otros elementos.

El resto de las personas alcanzadas por la demanda son su hermano, Gideon Davis; su padre, Charles Thomas Davis −miembros de la firma Kelsier Ventures−, y los responsables de dos de las plataformas involucradas en los aspectos técnicos del lanzamiento de $LIBRA: Benjamin Chow, fundador de Meteora, y Julian Peh, CEO de Kip Protocol.

Milei, con Julian Peh, el responsable de Kip Protocol, la plataforma donde se lanzó $LIBRA

Quienes encabezan la demanda −Omar Hurlock y ahora también Anuj Mehta− afirman que entre las tres empresas diseñaron y ejecutaron “esquemas fraudulentos” que les permitían manipular el precio de los activos y disponer a discreción de casi la totalidad de su respaldo.

En el caso concreto de $LIBRA, la demanda sostiene que Davis habría preparado las conexiones con el Gobierno para que el presidente Milei le diera el empujón en redes y le confiera al proyecto una “apariencia de legitimidad”, dice el escrito.

El problema de los dólares

Después del derrumbe y antes de que los activos fueran congelados por la Justicia norteamericana, en una entrevista que se extendió por más de una hora, Davis mantuvo un intercambio de ideas con un periodista experto en criptomonedas respecto a qué hacer con los “más o menos 100 millones de dólares” que tenía en sus cuentas, en medio de amenazas hacia él y su familia, según relató.

Para dejar sin efecto las presuntas intimidaciones, el periodista Stephen Findeisen, conocido en redes como Coffeezilla, le recomendó acudir a alguna “firma respetable” y armar algún tipo de “arquitectura legal” que le permitiera a él deshacerse del dinero.

“Parte de la razón por la que estás asustado −le dijo Findeisen− es por que tenés acceso a 100 millones de dólares”.

A lo que Davis contestó: “Correcto, pero si estoy siendo extremadamente transparente y honesto, eso también es mi ventaja con ciertos grupos y partes, ¿verdad?“.

En ese marco, ofreció una explicación alternativa a la que planteó por estos días en la Justicia. “El hecho de que tengo el control es lo que me convierte en un objetivo y, al mismo tiempo, lo que me protege, porque esto es un incidente internacional. No es como una estafa cualquiera. Esto no es una estafa, esto es un plan que salió muy mal a nivel presidencial“.

Hayden Mark Davis, sobre los 100 millones de dólares

Davis sostiene que los inversores se sintieron defraudados cuando “Milei y su equipo” borraron el tuit promocional, lo que desató una “ola de ventas por el pánico”.

“La repentina pérdida de confianza tuvo un impacto catastrófico en la estabilidad del token”, afirmó Davis en uno de sus escritos.