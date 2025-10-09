La Libertad Avanza apeló e insiste ante la justicia electoral para que Santilli encabece la boleta bonaerense

LA PLATA.- La Libertad Avanza presentó hoy un recurso ante la Cámara Nacional Electoral para apelar la decisión del juez federal Alejo Ramos Padilla de no hacer lugar a un pedido para que Diego Santilli encabece la lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

La Libertad Avanza busca que Santilli encabece la lista en reemplazo de José Luis Espert, que renunció al primer lugar en la lista por el escándalo que lo vincula con un empresario sospechado de narcotráfico y al ser imputado por presunto lavado de dinero. Ramos Padilla dispuso que el primer puesto corresponde a Karen Reichardt, que estaba hasta ayer en el segundo lugar de la nómina oficializada.

La apelación lleva las firmas de los apoderados de La Libertad Avanza, Juan Osaba, Alejandro Carrancio y Luciano Gómez Alvariño. Buscan que el tribunal de alzada revoque la resolución de primera instancia adoptada ayer por Ramos Padilla.

Los apoderados de La Libertad Avanza, ayer, en la reunión con Ramos Padilla Ignacio Amiconi

El magistrado declaró ayer inconstitucional el artículo 7 del decreto 171/2019. Para el juez esa norma no puede aplicarse en este caso porque el reemplazo del primer candidato no afectaría la paridad de género exigida por el artículo 60 bis del Código nacional electoral.

El oficialismo consideró la decisión de Ramos Padilla “arbitraria y contradictoria”, y espera que la Cámara Nacional Electoral hiciera lugar a un reordenamiento que posicione a Santilli en primer lugar.

Los apoderados que responden al presidente Javier Milei opinaron que el magistrado incurrió en “valoraciones subjetivas”. Para el presidente y su equipo de campaña es clave que sea Santilli quien lidere la campaña para afrontar exposición pública y debates con más cintura política que Reichardt.

La Libertad Avanza insiste en que tras la renuncia de Espert corresponde un reemplazo por una persona del mismo género.