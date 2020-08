La mamá de Facundo Astudillo Castro contó qué habló con Alberto Fernández

Entrevista a Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro 07:19

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2020 • 01:09

Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años desaparecido desde el 30 de abril último en Pedro Luro, reveló ayer que se comunicó con Alberto Fernández y en diálogo con el mandatario retomó su pedido de justicia y denunció reiteradas amenazas contra su perito de parte, Marcos Herrero. "El Presidente me dijo que no va a encubrir a nadie", contó la mujer durante la entrevista que brindó al programa La Trama del Poder, que se emite por LN+.

"El Presidente me ha llamado y se ha puesto a disposición y me dijo que va a tratar de que esto se solucione, se sepa y que llegue la Justicia donde tiene que llegar. Y me aclaró que él no va encubrir a nadie". señaló la mamá del joven desaparecido.

"Me dijo: ¿Qué pasó Cristina? Y yo le pregunté que cómo puede ser que me estén sacando a mi perito de parte, a quien sus mismos jefes están amenazando con hacerle una causa", contó la mujer sobre el diálogo telefónico que mantuvo con el primer mandatario. "Sinceramente ya no sé en qué ni en quién creer. No puedo confiar en la Justicia de Villarino", protestó Castro.

"El Presidente es el único que hasta ahora ha cumplido con su palabra. Porque si mal no recuerdo en la llamada a Berni él me dijo: 'yo le voy a devolver a su hijo vivo y bien', y yo estoy hace 100 días sin contacto", apuntó la mujer contra el ministro de Seguridad bonaerense. Asimismo, la madre de Facundo denunció a lo largo de la entrevista un plan de impunidad para encubrir a la policía local.

"Se mandaron informes truchos, Berni piensa y cree que sus empleados son carmelitas descalzas que están orando en un rincón. Es lamentable. Nos quieren sacar a Marcos Herrero", volvió a reclamar Castro, quien retomó su pedido de justicia. "Somos muchísimos los que estamos buscando desaparecidos. Hasta que no me tocó a mí no me había dado cuenta", admitió.

La mujer, quien pocos días atrás reconoció que no cree que su hijo esté vivo, dijo que también se comunicó tres veces con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. "Antes incluso de que el intendente de acá siquiera pida mi número de teléfono", criticó Castro y volvió a apuntar contra Carlos Bevilacqua, tras haber pedido su renuncia por relacionar lo ocurrido con algún tipo de vinculación por parte de su hijo con el narcotráfico.