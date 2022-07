La marcha de los piqueteros oficialistas a la Sociedad Rural se mantiene, a pesar del gesto del Gobierno al campo

La marcha que una parte de los movimientos sociales que integran el Frente de Todos prevé para este sábado en la Sociedad Rural Argentina (SRA), al mismo tiempo que se desarrollará el acto inaugural de la muestra del campo, se mantiene. Así lo confirmó a LA NACION Daniel Menéndez, líder de Somos Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, que criticó a los “sectores concentrados del campo” que, a pesar del nuevo dólar soja establecido por el Gobierno, “plantean seguir con la extorsión”.

Barrios de Pie es el impulsor de la manifestación. No obstante, todavía no está definido si la protesta será en la puerta de ingreso al predio ferial de Palermo o se ubicará en las cercanías. Y mañana, una reunión de los movimientos sociales aliados puede arrojar novedades sobre la realización de la protesta y su modalidad.

Menéndez aseguró que no recibió sugerencias de funcionarios del Gobierno para desactivar la protesta , cuya realización se conoció un día antes de la medida del Banco Central que creó un “dólar soja” que permitirá a exportadores y acopiadores convertir hasta un 30% de sus ventas al dólar solidario (que ayer cerró a $226).

“La medida, más allá de lo que uno pueda considerar, es un intento por encontrar un punto de diálogo, pero los sectores concentrados del campo plantean seguir con la extorsión. Hay grupos que quieren una devaluación. Mientras los sectores concentrados sigan sentados sobre los silobolsas, vamos a plantear el repudio a la extorsión. Están poniendo en riesgo la vida en sociedad”, señaló Menéndez a LA NACION.

El dirigente social indicó que espera “una reacción de los sectores concentrados del campo”. Y reforzó, al responder si suspendería la protesta ante un pedido de la Casa Rosada: “El Gobierno no tiene mucho que ver en la marcha; la pelota está del lado de la Sociedad Rural” .

La modalidad que tendrá la protesta está todavía en definición. No está decidido si las columnas se concentrarán frente a la puerta de acceso al predio de la SRA en Palermo, o estarán más alejadas del ingreso, en las inmediaciones. “Mañana, al final del día, precisaremos cómo va a ser. Por la respuesta de algunos sectores, nos seguimos convenciendo de que tenemos que expresar el repudio”, afirmó el funcionario del ministerio que conduce Juan Zabaleta.

Esteban "Gringo" Castro y Juan Grabois definirán mañana si se suman a la protesta del sábado a la Rural Ignacio Sánchez

Mañana se realizará una reunión de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en la que se debatirá sobre esta manifestación. Esta agrupación (un sindicato que aglutina a dirigentes y cooperativistas de movimientos sociales) tiene entre sus integrantes a organizaciones como Somos Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE, que conduce Juan Grabois).

Menéndez señaló que habrá “un conjunto de organizaciones” que van a acompañar el reclamo. La CCC, que conduce el diputado Juan Carlos Alderete (Frente de Todos), era una de esas organizaciones, pero finalmente no participará. “La mesa definió no ir” , aseguró a LA NACION una fuente cercana al diputado. El Movimiento Evita no tiene previsto participar.

Grabois, que impulsa una marcha mañana en el Obelisco para pedir un salario básico universal, criticó el “dólar soja” que implementó el Gobierno, pero no se pronunció sobre la protesta. Desde su agrupación, señalaron que no se sabe si habrá una columna del MTE, en caso de que se realice la marcha. Señalaron que “acompañan el espíritu de todas las luchas y de la iniciativa” y recordaron que, hace dos años, marcharon a la Rural por el “caso Etchevehere” (por el Proyecto Artigas, un emprendimiento agrícola que Grabois impulsó junto a Dolores Etchevehere en una porción de un campo de la familia Etchevehere en Entre Ríos, del que la Justicia finalmente ordenó desalojar a la hermana del exministro de Agroindustria y extitular de la SRA, Luis Etchevehere).