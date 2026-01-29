Oficializan las designaciones de cuatro militares en los principales cargos del Ministerio de Defensa

Con la publicación del decreto 60/2026 en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó las designaciones de cuatro militares – tres de ellos en actividad y uno retirado- en el gabinete del ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti.

Se confirma, así, la impronta castrense en la gestión del área, a través de la incorporación de dos generales, un coronel y un teniente coronel del Ejército en funciones que, desde la recuperación de la democracia, en 1983, estaban reservadas a civiles.

En los hechos, todos los funcionarios designados desarrollan sus funciones desde el 10 de diciembre pasado, como lo reconoce el propio decreto firmado por el presidente Javier Milei. Incluso, los militares en actividad concurren desde entonces al ministerio con uniforme militar. Además, las designaciones fueron formalizadas luego del decreto que permitió la incorporación al Ministerio de Defensa de militares en actividad.

El gabinete

Acompaña a Presti como virtual viceministro el general de división Jorge Alberto Puebla, en el cargo de secretario de Estrategia y Asuntos Militares.

Formado en el arma de Ingenieros, Puebla, de 59 años, integró la Promoción 118 del Colegio Militar, donde fue compañero de Presti. Desde 2024 se desempeñó como director general de Educación del Ejército, donde tuvo a su cargo la gestión de los institutos de formación de la fuerza: el Colegio Militar, la Escuela Superior de Guerra, la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral y los liceos militares.

Edificio Libertador: sede del Ministerio de Defensa, del Ejército y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Maxie Amena - LA NACION

El general de brigada Carlos Horacio Martín será subsecretario de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa. Se trata de un área estratégica, cuya misión es garantizar la provisión de suministros para las operaciones militares (armas, combustible y alimentos), así como el mantenimiento y el transporte de equipos y materiales.

También se confirmó la designación del teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa. Un área clave en la que se procurará consolidar la alianza estratégica con el gobierno de Estados Unidos, para lo cual ya se vienen dando pasos. Como informó LA NACION, la Argentina participará el 11 de febrero de una cumbre de altos mandos militares del hemisferio convocada por el presidente Donald Trump. Será enviado a ese encuentro el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare.

Presti nombró, además, subsecretario de Gestión Administrativa al coronel Ariel Andrés Mira Peña. En tanto, el licenciado Guillermo Madero fue oficializado como jefe de la Unidad Gabinete de Asesores del ministro de Defensa.