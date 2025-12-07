La mujer del gendarme argentino detenido en Venezuela reclamó que lo liberen: “No soporto un minuto más”

María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo, que este lunes cumplirá un año detenido en Venezuela acusado de presuntas “acciones conspirativas”, reclamó que lo liberen. La mujer señaló que no soporta “un minuto más” la situación y que desea que Gallo pueda pasar la Navidad junto al hijo que tienen en común.

“Espero que todo esto termine bien para todos. No es nada más Nahuel, hay muchísimos venezolanos, varios extranjeros [detenidos]. Nahuel es una víctima más. Me encantaría que esto terminara pronto. Necesito que sea ya, no soporto un minuto más esta situación”, afirmó Gómez en declaraciones a radio Mitre. “Nunca pensé que íbamos a llegar al 8 de diciembre. Ahora, no quiero que llegue el 24 y que mi hijo pase una Navidad tan triste como la del año pasado. Quiero que la pase con su papá”, resaltó.

La mujer lamentó que no tuvo ninguna comunicación con Gallo desde que fue detenido. No obstante, recibió algunas noticias a partir de terceros. “La última que tuve de él fue por un ciudadano francés que salió en libertad hace unas semanas. Me contó que estaba bien, que seguía fuerte, con muchas ganas de que todo esto termine. De eso pasaron tres semanas, no sé cómo está al día de hoy”, señaló.

El gendarme argentino Nahuel Gallo y su pareja, la venezolana María Alexandra Gómez, junto al hijo de ambos Gentileza: María Alexandra Gómez García

Gómez subrayó que se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Me dijeron que están trabajando y haciendo todo lo posible para que Nahuel regrese a casa”.

“Estamos con incertidumbre de lo que pasa, porque vemos todo lo que está pasando en Venezuela y me pregunto cómo está Nahuel. Me empieza esa angustia de cómo lo podemos ayudar. No he dejado ni un segundo de trabajar y luchar”, dijo Gómez.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024. Viajaba a Venezuela con intenciones de reunirse con su mujer y su hijo, que tiene dos años y cumplirá tres el mes próximo. El régimen de Nicolás Maduro lo arrestó bajo la acusación de participar en “acciones conspirativas”, como definió el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. El propio Maduro se refirió al caso y dijo que el gendarme argentino (que tiene el rango de cabo primero) llegaba a Venezuela “con planes específicos para intentar atentar contra Delcy [Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela]”.

“La última vez que vi a Nahuel por videollamada fue el 7 [de diciembre de 2024]. Legaba temprano al aeropuerto de Bogotá, hizo la escala para tomar después Bogotá-Cúcuta. Estaba súper nervioso, feliz porque faltaba poquito para llegar, ver a su hijo y verme a mí, reunirnos. Después, no lo hemos escuchado más, no tuvimos ningún tipo de comunicación con Nahuel”, aseveró Gómez en sus declaraciones.