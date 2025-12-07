A casi un mes del anuncio, la firma del acuerdo con EE.UU. todavía es una incógnita

WASHINGTON.- En los días posteriores al resonante anuncio del acuerdo marco de comercio e inversiones entre la Argentina y Estados Unidos -que se concretó el 13 de noviembre tras varios meses de negociaciones- se había instalado la expectativa de que fuera firmado por Javier Milei y Donald Trump en el viaje que el Presidente tenía previsto para el viernes pasado a Washington, donde asistiría al sorteo del Mundial 2026.

Esa posibilidad quedó desechada por completo el 27 de noviembre, cuando el Gobierno comunicó que no viajaría a la capital norteamericana para el evento de la FIFA, en plena pulseada con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia. Y hoy, cuando ya pasaron 25 días del anuncio del acuerdo marco entre la Casa Blanca y la Casa Rosada, aún no hay precisiones sobre cuándo podría rubricarse.

El presidente Donald Trump recibe a Javier Milei a su llegada a la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025, en Washington. Mark Schiefelbein - AP

Fuentes al tanto de las negociaciones consultadas por LA NACION señalaron que el proceso corre por “los carriles normales” y son optimistas en que pronto pueda haber “novedades positivas” al respecto, aunque nadie pueda precisar fechas para la fumata blanca.

“Es un tema de proceso y de tiempos, pero no corre riesgos, está todo en camino”, indicaron desde el Gobierno, que durante todo este tiempo han mantenido un marcado hermetismo sobre las negociaciones con Estados Unidos.

Ya antes de que Milei cancelara su visita a Washington los negociadores argentinos consideraban que era “muy difícil” que el acuerdo se firmara el 5 de diciembre, por los plazos acotados para que se concluyeran las revisiones legales y la validación de las traducciones por parte de ambas administraciones.

“Era una fecha que habíamos pensado tentativamente por el viaje de Milei” para el sorteo del Mundial, señaló una fuente al tanto de las negociaciones con Washington.

Javier Milei saludó al embajador estadounidense, Peter Lamelas, en la presentación de los F-16 en Córdoba. Presidencia

Los días de parate de la administración norteamericana por el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) de la semana pasada también influyeron en la demora del proceso de revisión.

Las fuentes consultadas por LA NACION señalaron además que, una vez que todo el trabajo técnico esté concluido en Washington y Buenos Aires y quede listo para la firma, el último paso será combinar una fecha en las agendas de Trump y de Milei para que el líder libertario viaje a Washington.

Nadie se atreve a descartar que Milei pueda volver pronto a esta capital. “No tendría problemas en viajar en cualquier momento. No veo que en él eso sea un problema en absoluto, ha ido a Estados Unidos muchas veces”, expresó una de las fuentes.

“No hay fechas concretas, pero no se descarta nada” respecto a un posible viaje de Milei a Washington, amplió otra de las fuentes consultadas. “No hay preocupación sobre la firma del acuerdo”, añadió.

En caso de que el acuerdo quedara listo para la firma en los próximos días, lo más complejo sería encontrar un hueco en la ajetreada agenda de Trump, en una época del año más apretada por las fiestas de fin de año. Desde el lado argentino reconocen que, respecto a la fecha y los tiempos del presidente norteamericano, “nadie controla eso”.

El viaje que Milei canceló a Washington hubiera sido su decimoquinta visita al país desde que asumió, en diciembre de 2023. Además, ya tiene pautado otro viaje, en marzo próximo, a Nueva York, para participar de la “Argentina Week”.

Respecto a la decisión del Presidente, que de haber estado en Washington el viernes hubiera tenido una nueva foto con el líder republicano, el director ejecutivo del task force de la Casa Blanca para el Mundial 2026, Andrew Giuliani, dijo a LA NACION que no los sorprendió la cancelación de Milei, lo atribuyó a la agenda doméstica y destacó que “tiene una excelente relación con Trump”.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del task force de la Casa Blanca para el Mundial 2026, en Washington. Guillermo Idiart

Uno de los negociadores argentinos contó que en algún momento “se pensó” que la firma final del acuerdo podía hacerse a nivel de secretarios y ministros, pero desde Washington señalaron que todos los acuerdos que lleva adelante Estados Unidos a nivel global los ha firmado Trump y que, entonces, en función de eso, en el caso de la Argentina también tendría que concretarse en un encuentro entre el líder republicano y Milei, uno se sus principales aliados en América Latina.

El contenido del acuerdo marco -la letra chica que todo el mundo espera- será confidencial hasta la firma de los presidentes, cuando se hará público. Varios sectores en la Argentina -como el de los laboratorios- ya han dejado saber su ansiedad por conocer los detalles y alcances del acuerdo.

El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, con el canciller Pablo Quirno. X

“Eso es lo más seguro”, dijo una fuente que está al tanto del acuerdo. Del lado norteamericano, el representante comercial, Jamieson Greer, tuvo un papel central en las negociaciones -sobre todo en la etapa final-. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, había tenido mayor peso en el inicio de las conversaciones, en abril pasado.

Por el lado argentino, tuvieron participación activa, entre otros, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Luis Kreckler, jefe negociador del acuerdo; el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; el canciller Pablo Quirno; el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el equipo de su legación diplomática en Washington.

Una vez que se firme, el acuerdo ya tendría un alcance provisorio, “o sea que se podrían empezar a aplicar algunas cosas”, señaló una fuente al tanto de las negociaciones. La entrada en vigor de algunos artículos o párrafos podría necesitar la aprobación parlamentaria de ambos países, pero los funcionarios evitaron detallar cuáles. Otros aspectos podrían necesitar, por ejemplo, una orden ejecutiva de Trump.

Hay temas que podrían requerir reformas de leyes, otras que necesitarán la ratificación de tratados internacionales que deberían pasar por el Congreso, y otras de corte administrativo que se podrían hacer desde el Poder Ejecutivo.