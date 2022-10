Kelly Olmos habló de Carlos Menem, dijo que el peronismo no puede tener una “mirada sectaria” y fustigó a JxC: “Es una soga para ahogarse”

El nombre de Raquel “Kelly” Kismer de Olmos irrumpió en la escena pública ayer, cuando fue designada como ministra de Trabajo en una decisión sorpresiva del presidente Alberto Fernández, ya que los candidatos que más sonaban desde que se oficializó la renuncia de Claudio Moroni eran otros. Esta mañana, la nueva funcionaria dio más detalles sobre su carrera política y así se refirió a sus vínculos con el exmandatario fallecido Carlos Menem, un personaje que es denostado por parte del Frente de Todos (FdT), e incluso cuando le preguntaron por el kirchnerismo se atrevió a decir que su mirada del peronismo es “no sectaria”. Por otra parte, la titular de la cartera laboral fue dura con la oposición, al asegurar que Juntos por el Cambio (JxC) “es una soga para ahogarse”.

Secretaria de Carlos Corach y candidata a jefa de Gobierno porteña para acompañar a Menem, hoy la ministra repasó esos años. “En la gestión de Menem tuve muchas responsabilidad, siempre en la ciudad de Buenos Aires. Carlos Menem nunca me propuso para la gestión nacional, sí Néstor y Cristina Kirchner, con quienes fui secretaria de Asuntos Municipales de la Nación”, contrastó Olmos en Radio Con Vos.

Sin embargo, tuvo un análisis medido sobre la gestión menemista, repudiada públicamente por el kirchnerismo más duro. “El gobierno de Carlos Menem respondió a una etapa histórica, que fue la caída del Muro de Berlín, que generó un importante nivel de confusión ideológica. Se hablaba del fin de la historia, era una etapa compleja y, en el caso de la Argentina, una etapa signada por la hiperinflación”, introdujo y siguió: “La construcción de un proceso de estabilidad aparecía como una conquista importante que daba beneficios para los sectores más humildes, hasta que se terminó agotando por falta de competitividad del grueso del sector industrial y eso develó en todos nosotros los límites”.

Después, aseguró que su mirada sobre la administración de Menem “es crítica”, aunque reparó: “Tuvo sus aspectos positivos, pero demostró límites muy grandes”.

El kirchnerismo y JxC

La nueva ministra también manifestó su postura sobre el kirchnerismo, sobre todo vinculado a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Tengo una mirada del peronismo no sectaria”, aclaró. “Soy una militante de la unidad del peronismo, pero nunca milité orgánicamente en las construcciones que hizo el sector del kirchnerismo”, también contó.

En otra entrevista con AM 750 había dejado entrever que su llegada al Gabinete tuvo que ver con una decisión estrictamente del primer mandatario, ya que reveló que desde que tomó el cargo no se comunicó con la vicepresidenta Cristina Kirchner ni con el ministro de Economía, Sergio Massa. “Compañeros y compañeras encuadrados en La Cámpora o sectores ligados a Cristina me han felicitado, me han llamado, muchas y muchos. Cristina no, después de que fui funcionaria de ella no he tenido una relación directa”, dijo.

Indicó, además, que el FdT debe hacer un “esfuerzo enorme por la unidad” y en ese sentido fustigó a la oposición. “El proyecto que tenemos enfrente demostró una gran capacidad destructiva, deterioró muchísimo la situación de la Argentina y ahora viene asociado a una reivindicación cultural que francamente la vivo como la propuesta de darle al conjunto de la población una soga para ahogarse”, refirió, al considerar que esa fuerza opositora pretende destruir derechos adquiridos. “Con ese tipo de sociedad donde el hombre es lobo del hombre no estoy de acuerdo. Creo en la solidaridad y la justicia social”, acotó.

La CGT

Entre las menciones de que en la Confederación General del Trabajo (CGT) habría generado disconformidad el desembarco de la nueva funcionaria, ella misma lo negó esta mañana. “Desconozco que exista ese rechazo”, afirmó Olmos.

“Siempre hay discusiones, algunos promueven un nombre u otro, pero la decisión del Gabinete es del Presidente. Él me lo pidió, me lo propuso. Yo soy una militante del peronismo, que me he formado toda la vida para asumir los desafíos que este compromiso político me generaron. Por supuesto acepté, y deseo trabajar con todas las compañeras y compañeros del movimiento obrero, como lo he hecho toda la vida”, aseveró la ministra de Trabajo en AM 750 para responder sobre posibles rispideces en la CGT, donde además indicó que por el momento no tiene pautadas reuniones con ningún referente sindical de peso.

Tras eso, dijo que tuvo mensajes “de compañeros y compañeras” que militan en el movimiento obrero para felicitarla por su designación. “Todo ha sido muy afectivo. Los comentarios negativos no me llegaron directamente”, indicó, a la vez que minimizó las versiones mediáticas sobre los supuestos disgustos en la CGT. “Si no le ponen nombre y apellido, no sé por boca de quién lo expresan”, se limitó a decir.

Noticia en desarrollo

