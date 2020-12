Desde Juntos por el Cambio coincidieron en cuestionar la validez de las elecciones legislativas en Venezuela. Fuente: Archivo

Sin diferencias visibles, los tres principales partidos que componen la coalición opositora Juntos por el Cambio (Pro, UCR, la CC-ARI) cuestionaron la validez de los comicios legislativos organizados este domingo por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, elecciones en los que se renovaba y ampliaba la cantidad de miembros de la Asamblea Nacional, manejada por el presidente interino Juan Guaidó.

"La información que tenemos es que los niveles de participación fueron casi inexistentes, en cualquier lugar del mundo no sería considerada válida", afirmó a LA NACIÓN la titular de Pro, Patricia Bullrich, quien días atrás llamó a los venezolanos a través de las redes sociales a no votar en estas elecciones y que sí lo hagan en la próxima consulta virtual organizada por Guaidó. "El único proceso legal es la consulta popular del 12 de diciembre, la de hoy es un show de la dictadura de Maduro", reiteró Bullrich, mientras el gobierno venezolano extendía el horario de votación "hasta que quede gente por votar". Otros referentes macristas, como el diputado Waldo Wolff, denunciaban "falsas votaciones y cientos de denuncias de agresiones a periodistas que dan testimonio de la farsa".

"Falsas votaciones, centros de votación vacíos y fraude en la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela", twiteó el presidente de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, máximo referente del partido fundado por Elisa Carrió.

En el mismo sentido, desde el radicalismo que encabeza el ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo reiteró el "carácter no democrático" de la convocatoria electoral, y afirmó que "el régimen ha resuelto terminar con la última representación popular y legítima que quedaba en el sistema político de ese país". La UCR calificó la cita electoral como "una nueva violación de los derechos electorales de los venezolanos", y recordó que "este año hemos asistido al proceso de eliminación de toda posibilidad de competencia democrática", por medio de las "proscripciones de posibles candidatos de la oposición" sino además "el hostigamiento y la persecución a los miembros de la Asamblea Nacional y de los partidos políticos opositores", además de no reconocer la autoridad de Guaidó y el "copamiento del Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Electoral" y el "vaciamiento" de los partidos opositores.

"Compartimos las luchas contra la dictadura que llevan adelante los demócratas venezolanos por la vuelta a la constitución. Nos solidarizamos con los perseguidos y los encarcelados y nos ponemos a disposición para intervenir dónde sea necesario para que los venezolanos recuperen su libertad y sus instituciones democráticas", afirmó Cornejo. Bullrich, en tanto, aprovechó para cuestionar el silencio del gobierno de Alberto Fernández durante la jornada electoral. "Tiene una crisis de posición en relación con este tema", fustigó.

