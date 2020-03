Axel Kicillof, anteayer, en la Legislatura

Legisladores de Juntos por el Cambio advirtieron que el mandatario no presentó ninguna medida de gobierno y enumeraron los "logros" de la administración anterior

4 de marzo de 2020

LA PLATA.- Fuerte polémica suscitó el discurso del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ante la Asamblea Legislativa. "No presentó un plan de gobierno. No presentó ni una sola propuesta", coincidieron legisladores de Juntos por el Cambio, que también salieron a enumerar resultados de la gestión de María Eugenia Vidal para contrastarlos con el estado de "abandono" provincial que describió anteayer Kicillof.

"El gobernador no adelantó medidas porque no están claras las condiciones financieras para este año", reaccionó a las críticas opositoras el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

Lo cierto es que no hubo anuncios en materia de seguridad e infraestructura, dos ejes que esperaban los intendentes. "No sabemos cuándo se van a llevar adelante las obras que están paralizadas. Estamos esperando saber cuándo eso se va a reactivar -dijo el intendente Julio Garro, de Juntos por el Cambio, único opositor presente anteayer en la Legislatura-. Creo que es importante hablar más del futuro y no tanto del pasado".

"El gobernador perdió una oportunidad importante de presentar una agenda de trabajo", criticó por su parte Roberto Costa, jefe del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Senadores. "El gobernador no mostró ni detalló ningún plan de gobierno", insistió el titular de esa bancada en la Cámara de Diputados, Maximiliano Abad.

La diputada provincial Maricel Etchecoin (Coalición Cívica-ARI) coincidió: "El gobernador no nos dijo cómo piensa resolver los problemas de la provincia. Dice que va a priorizar la educación. No esperábamos menos, estamos de acuerdo. Pero sería interesante que diga qué políticas públicas va a llevar adelante para mejorar la infraestructura, la calidad educativa y continuar con el camino que comenzamos en 2015".

El diputado Fernando Rovello (Pro) comparó a Kicillof con un militante universitario. "Usó su discurso solamente para criticar y chicanear las gestiones provinciales pasadas, mostrándose más cerca de un militante estudiantil universitario que de un primer mandatario, como sí lo hizo el Presidente ante el Congreso", dijo. "Me quedó gusto a poco ya que no mencionó que va a hacer, cómo lo va a realizar y con qué recursos", agregó.

Desde la gobernación bonaerense, el director de ARBA, Cristian Girard salió a defender a Kicillof: "Fue un mensaje hacia afuera de la Cámara. No estrictamente a la política, sino a la gente", dijo.

El funcionario consideró que Kicillof fue muy claro: "Las prioridades nuestras tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los que peor la están pasando. Tiene que ver con que los que más tienen se comprometan con la necesidad de ese cambio", contestó.

En línea con los dichos del jefe de Gabinete bonaerense, la ministra de Gobierno, Teresa García, consideró que Kicillof "hubiese sido imprudente si hacía anuncios" en su discurso. "Me parece una imprudencia hacer anuncios sin saber qué parámetros presupuestarios vamos a tener en la provincia", señaló.

Anteayer, gran parte del discurso de Kicillof se centró en profundizar críticas sobre la herencia de su antecesora María Eugenia Vidal y sobre las políticas del gobierno "neoliberal" de Cambiemos.

"Nos preocupa que el gobernador no haya utilizado la palabra seguridad en su extenso discurso, cuando se trata de una de las principales preocupaciones de los bonaerenses", dijo el diputado Abad.

La defensa de Vidal

"La lucha contra las mafias y el narcotráfico llevada adelante por Vidal debe continuar como política de Estado", agregó el legislador. "Antes del gobierno de Vidal los funcionarios públicos, policías y agentes del Servicio Penitenciario no presentaban su declaración jurada, los gobernadores y legisladores tenían jubilaciones de privilegio, los barones del conurbano tenían reelecciones indefinidas. Esas peleas, que no había dado nadie, se dieron en estos últimos 4 años", continuó.

El jueves pasado, Abad y el resto de los diputados y senadores de Juntos por el Cambio prepararon una defensa a las críticas que esperaban escuchar anteayer de Kicillof. Fue durante un encuentro de legisladores en San Nicolás, al que asistió Vidal y los exministros de Economía Hernán Lacunza y Damián Bonari.

En esa línea, Abad agregó: "Nosotros también podemos hablar de números: abandono había en las guardias de los 58 hospitales públicos de la provincia, por ejemplo, que nosotros renovamos por completo. Abandono había en los lugares donde hoy hay más de 2000 obras que hizo Vidal en los 135 municipios. Se hicieron 6000 kilómetros de rutas seguras, 300 obras hidráulicas que cambiaron la vida de miles de vecinos, otras 300 obras de agua potable y cloacas. Ayer [por anteayer], el gobernador se centró en los números, pero se olvidó de la política. Ya no es ministro de Economía, sino que tiene una responsabilidad con los bonaerenses".