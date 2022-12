La oposición exige conocer el informe que la AGN mantuvo en secreto sobre la compra de vacunas

escuchar

Una veintena de diputados de Juntos por el Cambio presentó una nota al presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), el radical Jesús Rodríguez, para que levante el secreto que los auditores kirchneristas impusieron sobre el dictamen con el que aprobaron los contratos con laboratorios que el gobierno de Alberto Fernández suscribió por la compra de vacunas contra el Covid-19.

“De la misma manera en la que la Unión Europea consideró que no podía prevalecer el interés de las empresas privadas sobre los intereses de la ciudadanía en un tema tan sensible como la política sanitaria frente a la pandemia de Covid-19, es que en la Argentina no puede no darse a publicidad el informe realizado sobre la compra de vacunas”, reclaman los legisladores.

El pedido surgió a raíz de la polémica reunión de la AGN celebrada este miércoles, en la que la mayoría oficialista aprobó sin mayor debate los diez contratos que el Estado suscribió por la compra de vacunas, pero al mismo tiempo decidió mantener bajo secreto las actuaciones que llevaron a esa resolución .

Esto provocó el reclamo de los auditores que responden a Juntos por el Cambio, que denunciaron a sus pares del kirchnerismo de impedir que el organismo realizara una “auditoría integral” de las operaciones celebradas por el Gobierno con los laboratorios, que fuera más allá de la simple revisión de los contratos.

El presidente Alberto Fernández anuncia el inicio de la producción de la vacuna Sputnik V en la Argentina Presidencia

En virtud de este reclamo los legisladores opositores, encabezados por Graciela Ocaña, Karina Banfi, María Eugenia Vidal y Pablo Tonelli, entre otros, le pidieron al presidente de la AGN que “tenga a bien facilitar el acceso” al informe firmado por los auditores que responden al oficialismo.

En ese sentido, la nota elevada a Rodríguez hace suyo el reclamo de la Fundación Poder Ciudadano en cuanto a que una auditoría limitada, como la realizada por el oficialismo, “resulta alarmante debido a que este informe era la única chance de contar con un control oficial sobre otros aspectos relacionados a los contratos, como las negociaciones previas, las condiciones de cumplimientos y las eventuales acciones impulsadas por el Estado ante estos incumplimientos”.

A estas inquietudes, los legisladores suman otras dudas, como los parámetros usados para priorizar la compra de una vacuna sobre otras y si las dosis comparadas fueron distribuidas en el tiempo y la forma comprometidos por los laboratorios.

El auditor Javier Fernández defendió que se mantuviera en secreto el informe de la AGN, pero habló de "confidencialidad" y negó un "ocultamiento" Archivo

“Estos contratos poseen las mismas cláusulas de confidencialidad con las que cuentan los celebrados en Europa y si en aquel caso la Comisión Europea decidió darles publicidad, no se entiende que en este caso la AGN no dé acceso al informe”, insiste la nota.

Tras considerar que entienden que hay información que debe permanecer bajo el acuerdo de confidencialidad, los legisladores consideran que “hay muchos aspectos que son de carácter público y que deben conocerse en pos de garantizar los intereses de todos los argentinos de conocer esta información luego de haber sido ‘conejillos de indias’ en la campaña de vacunación”.

“Si bien en un primer momento se desconocían los resultados, hoy está demostrada efectividad de las vacunas contra el Covid-19 y las posibilidades de efectos secundarios que estas tienen, por eso, todas las razones para resguardar la información ya no tienen asidero”, concluye el escrito firmado por los diputados de Juntos por el Cambio.

La decisión de cerrar al acceso público del informa de la AGN fue adoptada por Juan Ignacio Forlón, Graciela De la Rosa, Gabriel Mihura Estrada y Javier Fernández, auditores que responden al peronismo, contra el voto de los opositores Miguel Pichetto, Alejandro Nieva y Jesús Rodríguez

