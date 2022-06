La oposición presiona para subir los subsidios al transporte del interior

Ante la crítica situación del transporte urbano de pasajeros en el interior , diputados de la oposición iniciaron un “operativo presión” sobre el Poder Ejecutivo para instrumente de manera urgente un aumento en los subsidios al sector. Con ese fin impulsarán una iniciativa que propone subir el Fondo Compensador de Transporte Público a 70.000 millones de pesos.

El oficialismo, tironeado entre los reclamos de sus propias provincias y la intransigencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, de incrementar el gasto, esquivó una definición durante el debate que tuvo lugar en la Comisión de Transporte de la Cámara baja. De todas maneras, accedió a invitar la semana próxima al ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y a realizar las consultas correspondientes al Ministerio de Economía.

“Tenemos que enfocarnos en lo urgente –planteó el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez–. Hoy la situación es crítica y el fondo, que actualmente cuenta con 46.000 millones de pesos quedó desactualizado con la inflación; hoy se necesitan no menos de 70.000 millones de pesos. El Poder Ejecutivo tiene los instrumentos para tomar las decisiones que le corresponde por medio de reasignaciones presupuestarias. Podría actualizar estos montos de inmediato, salvo que no quiera el Ministerio de Economía”.

En el mismo sentido se expresó el diputado radical Víctor Hugo Romero, de Juntos por el Cambio. “El sistema de transporte del área metropolitana (AMBA) depende de los subsidios que le gira el gobierno nacional y su déficit es financiado por él. Distinta es la situación en el interior. La última paritaria finalizó en un acuerdo que tendrá un impacto muy importante en los costos. En el AMBA está cubierto, no así en el interior. Por ello tenemos que apuntar a la emergencia. No hay margen para seguir aumentando el boleto”, sostuvo y advirtió: “Estamos próximos al pago del aguinaldo. Si no damos una respuesta inmediata, estamos a días de un paro generalizado .”

“A todas luces es importante tomar conciencia de este problema. Estamos ante una inequidad que se viene consolidando en nuestro país que es inexplicable. Necesitamos una respuesta de coyuntura lo más inmediata posible”, sostuvo, por su parte, el socialista Enrique Estévez.

Desde el oficialismo, el diputado Marcelo Casaretto sostuvo que el problema está más bien centrado en la inequidad en el reparto de los subsidios y apuntó contra la Capital.

“La posición común de los representantes del oficialismo es asegurar el financiamiento del transporte urbano de pasajeros en todo el país. Hoy hay paro de transporte en Paraná, mi ciudad. Eso no se ve nunca en la Capital, donde el colectivo cuesta 18 pesos cuando el promedio en el interior es de 58 pesos. Todo el país está subsidiando el transporte urbano de la Capital. Eso no lo podemos permitir”, advirtió.

En la misma línea, el diputado oficialista Eduardo Toniolli exaltó la decisión del gobierno nacional de reinstaurar el fondo federal de subsidios al transporte, el cual había sido desactivado durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Si estamos discutiendo la posibilidad de federalizar los recursos y tener un reparto más equitativo es porque estamos transitando una gestión que decidió revivir los subsidios al interior del país”, sostuvo. “Es imprescindible llevar adelante este proceso de discusión de un nuevo sistema con el Ministerio de Transporte porque hay algo del orden de la emergencia que resolver”, agregó.