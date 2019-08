La pelea por el control de la Uocra platense: tiros, amenzas y barrabravas

Se desplegó un fuerte operativo de seguridad en Ensenada para evitar otro choque entre los sectores de la intervención y los que responden al Pata Medina Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2019 • 16:39

LA PLATA.- Tiros, amenazas de muerte y proyectiles incrustados en las casas. La interna de la seccional de La Plata de la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra) entre los descendientes de Juan Pablo "Pata" Medina y la intervención sindical que responde a Carlos Vergara se dirime con violencia en las calles de la capital bonaerense.

Tres denuncias se presentaron en las últimas horas ante la Unidad Funcional de Investigaciones N°16 para dar cuenta de la creciente violencia vivida ayer en los alrededores de una destilería de YPF, en Ensenada.

Los hechos que se describen a continuación fueron relatados ante la justicia por los seguidores del clan Medina y negados por los voceros de la intervención, que está bajo la órbita de Gerardo Martínez, el líder de la Uocra a nivel nacional.

"Llego a la puerta de YPF a apoyar el reclamo de los compañeros de AESA y nos encontramos con 70 personas de la intervención de la Uocra seccional La Plata que nos reciben a los tiros. Escuchamos varias detonaciones de arma de fuego: entre 10 y 15, entonces inmediatamente nos retiramos", sostuvo Marcelo Luis Grill en una de las tres denuncias que maneja hoy el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

Gril, que es aliado de Agustín Medina, uno de los hijos del Pata, continuó su declaración judicial: "A la media hora volvimos a la puerta 4 de YPF, porque ya nos habían avisado que estaba infantería. Nos quedamos ahí: de un lado nosotros, del otro la gente que responde a la intervención. Al pasar media hora me llama mi señora al teléfono y me dice que tiraron tiros en las paredes de casa".

Otros dos testimonios vinculados al clan Medina se repiten, casi de forma idéntica. Claudio Contreras declaró: "Yo salgo a las 6.30 para la puerta de YPF. Mi señora me llama a las 7.45 diciendo que le habían tiroteado la casa".

En tanto César Alberto Navarro declaró a la Justicia que ayer, cuando fue a trabajar a la puerta de la refinería, se encontró con manifestantes de la intervención (los identificó). "Estaba el implicado por la muerte de mi hermano. Entre todos me pegaron, me rompieron el auto y me amenazaron de muerte y que iban a matar a mi hijo y a mi familia".

La intervención rechazó las acusaciones de manera categórica. "No respondemos denuncias de mafiosos. Nos apedrean y balean los autos todos los días y no lo denunciamos porque estamos abocados a normalizar el sindicato", dijeron a LA NACION cerca de Carlos Vergara.

"Tanto los de adentro -de YPF- como los de afuera eran todos de Medina", se dijo en cambio desde la intervención en referencia al conflicto que concluyó ayer con al menos una persona herida y cinco detenidos para identificación.

Se desplegó un fuerte operativo de seguridad en Ensenada para evitar otro choque entre los sectores de la intervención y los que responden al Pata Medina Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

La policía de la provincia de Buenos Aires dispuso hoy un operativo de seguridad en la puerta 4 de la fábrica con 140 trabajadores y evitó enfrentamiento entre los trabajadores. Cerca del mediodía, unos 200 obreros que apoyan a los Medina se trasladaron a protestar cerca del Ministerio de Trabajo en la calle 39 esquina 7, en el centro de esta capital.

Es que según averiguó LA NACION, la empresa AESA, que funciona dentro del predio de YPF, tendría contratado a unos 750 trabajadores, algunos de los cuales habrían recibido descuentos de manera irregular.

Los hijos y nietos de Juan Pablo Medina que resisten la intervención del gremios habrían liderado el reclamo como parte de la estrategia para arrogarse nuevamente la representación de los afiliados de la seccional local.

Voceros allegados a la intervención afirmaron que los secuaces de Medina intentaron hacer un piquete ayer ya que nunca aceptaron la intervención.

Negaron que hayan actuado con violencia para repeler a los Medina, liderados por su hijo Agustín.

Agustín Medina declaró que recibió amenazas por parte de un miembro de la barra brava de Estudiantes.

Sostuvo que hace dos meses lo sigue una camioneta con impactos de bala y afirmó que el viernes recibió amenazas de muerte.

Manifestantes de la Uocra que reivindican el liderazgo de Pata Medina Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

"En los audios me amenazaron y me relacionan con un conflicto laboral en la empresa AESA, me hacen cargo de que los compañeros hayan hecho una medida de fuerza para exigir un reclamo al cual soy ajeno. No tengo relación con la empresa, soy conocido por trabajar en el sindicato y por mi padre. Pero yo no tengo relación con las medidas de los trabajadores", dijo Agustín Medina el viernes pasado.

Más pragmático, uno de los allegados al grupo Medina, aseguró ayer ante la justicia: "Todos esto viene porque nosotros defendimos a los compañeros dentro de la obra y los compañeros votaron a favor nuestro para que nosotros los representemos".