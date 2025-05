La polémica por el falso video sobre Lospennato agita la jornada electoral en la ciudad

Un video falso difundido anoche por cuentas libertarias en las redes sociales provocó un duro cruce de acusaciones entre el presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri, que marcó el pulso de la jornada electoral en la ciudad de Buenos Aires.

Macri acusó al gobierno nacional de “fraude” y, en respuesta, Milei lo llamó “llorón”. Intervinieron además la justicia electoral y la justicia penal de la Ciudad, que abrieron expedientes y ordenaron que no se siguiera difundiendo el video.

Javier Milei sale de votar en la UTN Nicolás Suárez

El spot, hecho con inteligencia artificial, muestra a un falso Macri que anuncia que Silvia Lospennato bajaba su candidatura, y llama a votar a Manuel Adorni. Macri consideró muy grave lo ocurrido y acusó al asesor presidencial, Santiago Caputo, de haber difundido el video.

“No me vengan con que son unos tuiteros sueltos, cuando el hombre más poderoso —según el propio Presidente— de su gobierno, Santiago Caputo, tuitea estos videos truchos hechos con inteligencia artificial”, dijo Macri en el Café Tortoni, acompañado por Lospennato, poco después de las 8, cuando estaban abriendo las mesas de votación.

Y agregó: “La excusa de que fueron tuiteros no va más. Esto no les va a funcionar porque es una cosa de loquitos, y para sacar adelante al Gobierno no necesitamos un grupo de loquitos; necesitamos gente equilibrada, que use el esfuerzo de los argentinos para generar responsabilidad y confianza”.

Macri denunció fraude electoral durante un desayuno que encabezó esta mañana en el Café Tortoni con Silvia Lospennato y Jorge Macri Camila Godoy

“Que dejen de llorar, son de cristal”, fue la respuesta de Milei, que habló con los cronistas que lo esperaban cuando fue a votar. “Está hecho un llorón”, dijo del expresidente, con quien supo tener una buena relación, que está cada vez más rota.

Por su parte, Leandro Santoro, candidato de la coalición peronista Es Ahora Buenos Aires, condenó la difusión de estos videos con noticias falsas difundidos en redes. Al votar en un colegio de Almagro, Santoro dijo: “Lo que pasó anoche no tiene antecedentes en la democracia. Me refiero a las fake news, me refiero a la trampa. Quiero expresar mi más enérgica condena. Se han vulnerado principios elementales de la democracia. En la democracia no se juega al fleje".

Más tarde, a las 14, se sumó a la pelea la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que dijo: “Lo que hace Mauricio Macri es ponerse es una situación de poco carácter”.

Bullrich, que dejó el Pro -partido que presidía- para sumarse a las filas de La Libertad Avanza, fue muy dura contra su exjefe político y contra sus excompañeros. “La realidad es que el jueves sacaron un video que era un insulto a todos y cada uno de los que conformamos el Gobierno. Pegaron abajo de la cintura", dijo. Y se quejó de que ahora cuestionen “un video que nadie sabe quien lo hizo, que no es de La Libertad Avanza, sino que es de algún ingenioso”.

Algunas escuelas abrieron con demoras, pero al mediodía estaban operativas todas las mesas de la ciudad, según la información oficial Pilar Camacho

“El ‘vale todo’ lo instaló el equipo de campaña de Mauricio Macri, nosotros no hicimos ningún ‘vale todo”, dijo la ministra cuando fue a votar.

La disputa tuvo también un capítulo judicial porque un fiscal porteño y el Tribunal Electoral sostuvieron que la red social X debía bajar el video y así lo ordenaron a la empresa, con sede en Estados Unidos: el tribunal electoral le dio “dos horas” desde que estuviera notificada. El problema que tienen estas acciones de fake news en campaña es que el proceso para desactivarlas, cuando funciona, suele llevar tiempo.

La crítica de Francos

A diferencia de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, evitó escalar la polémica, aunque desligó al Gobierno de los usuarios que divulgaron el video con la noticia falsa.

“Me parece que está mal que alguien haya utilizado, aparentemente, inteligencia artificial para hacer eso. Me parece que es algo que no corresponde. No lo hicieron cuentas oficiales”, dijo Francos al salir de votar de la Universidad Católica Argentina. Además, lejos de cuestionar que Pro haya recurrido a la Justicia, dijo: “Me parece que está bien la denuncia”.

Algunas demoras

Mientras tanto, las elecciones en la ciudad avanzan sin mayores dificultades, salvo demoras que hicieron que en algunas escuelas las mesas abrieran tarde. Sobre todo en el Sur.

Una mujer se busca en el padrón en la puerta del Lengüitas, en Palermo Pilar Camacho

Pasado el mediodía, el gobierno porteño informó que habían abiertos las 8825 mesas habilitadas, que no había problemas con las máquinas de votación y que la jornada transcurría “con total normalidad”.

“A las 12, ha votado más del 20% del padrón electoral de la ciudad”, informó el Instituto de Gestión Electoral, un ente autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires.

En las elecciones de 2023, la participación a la misma hora había sido de 28% en las PASO y de 29% en las generales, pero eran además elecciones presidenciales, lo que siempre promueve una mayor asistencia.