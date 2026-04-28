El mensaje de Pergolini a Milei: “Entienda que es el presidente y afloje con el Twitter”

El conductor y empresario de medios Mario Pergolini brindó el pasado lunes una dura crítica contra el presidente Javier Milei por la polémica decisión de prohibir el acceso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada. La medida, con pocos antecedentes, se suma a las constantes agresiones y ataques del Gobierno contra el periodismo. En ese escenario, Pergolini llamó a Milei a que se “tranquilice”. “Tiene que entender un poco que es el Presidente de la Nación y aflojar con el Twitter”, afirmó.

Durante su programa del lunes por la noche, Pergolini hizo referencia a dos hechos que despertaron una fuerte polémica la semana pasada. Primero, la prohibición que abarca a todos los medios que tienen periodistas trabajando diariamente en Balcarce 50. Y segundo, la denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de conocerse filmaciones en ese medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.

Al comenzar la transmisión de Otro Día Perdido, el conductor sostuvo que iba a hacer una declaración “un poco fuera de programa”.

“La semana pasada hubo un problema con periodistas en la Casa de Gobierno que estuvieron con lentes Ray-Ban y filmaron en lugares normales. Podemos discutir si estaba bien o mal, tampoco era una locura, pero eso hizo que se cierre el lugar donde están todos los corresponsales acreditados en la Casa de Gobierno. Todavía no se abrió, lo que es preocupante, porque no está bien”, señaló para comenzar.

Luego, se refirió a las publicaciones que Milei realizó contra Luciana Geuna, una de las periodistas que fue denunciada. En una de sus historias de Instagram compartió una foto de la reportera que fue creada para el programa de Pergolini. El conductor suele anunciar a sus invitados con una foto policial, de aquellas que la policía toma antes de un arresto. Sin embargo, el mandatario robó esa imagen y escribió “N.O.L.S.A.L.P.”, siglas de su clásica frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

“No sé si vieron que Milei reposteó esta imagen de Geuna en su cuenta de Instagram. La foto que eligió es la que ponemos nosotros de los invitados cuando vienen. Incluso se olvidaron de borrar abajo ‘Otro día perdido’ [nombre del programa]”, señaló entre risas.

Luciana Geuna e Ignacio Salerno fueron denunciados por el Gobierno

“Primero, le queremos aclarar a Geuna que no tenemos nada que ver con todo esto. Y la otra es que nos quedamos pensando que si el Presidente nos quisiera ofender a uno de nosotros, no somos invitados en el programa, entonces no tenemos fotos. Así que se la regalamos así las tiene si alguna vez se siente ofendido por nosotros”, bromeó mientras en las pantallas se mostraban fotos editadas de Pergolini y otros integrantes del programa.

Luego, volvió a dirigirse con seriedad contra Milei: “No soy de dar consejos, señor Presidente, yo solamente hago un programa en un medio que está totalmente muerto. Pero tranquilícese, es mucho. Si usted pone que tiene presa a una periodista y usted tiene el control de las fuerzas en este país, la verdad que asusta”.

Impiden el ingreso a Casa de Gobierno a los periodistas acreditados Fabián Marelli

También se refirió a la tendencia de Milei de cambiar los nombres de los periodistas para poner la palabra “pauta” en sus apellidos. “Ya ponerle nombre a la gente es muy viejo. Insúltelos directamente si tiene los huevos o haga lo que tenga que hacer. Si usted hace este tipo de cosas parecen amenazas. Tiene que entender un poco que es el Presidente y que si usted dice que van a ir presos, uno se asusta. Así que no se lo recomiendo”, expresó.

Y concluyó: “A lo mejor, aflojar con el Twitter. A veces uno se va enroscando y no se da cuenta de lo que está haciendo. Sí se tiene que dar cuenta que es el Presidente de la Nación. La gente que está acusando son argentinos que lejos están de querer ir presos por este tipo de cosas”.

Dos semanas atrás, también en su programa, Pergolini había criticado a Milei por difundir más de 1000 mensajes en contra del periodismo durante Pascuas. En ese entonces, le había sugerido al mandatario que “consiga un community manager”. “Estuvo 17 horas tuiteando. El día tiene 24 horas. ¡Sos Presidente de la Nación!“, gritó.

La denuncia de trolls libertarios

La semana pasada, militantes digitales de Milei acusaron a Pergolini de formar parte de un presunto esquema de cobro de pauta otorgado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Durante su programa radial, desmintió la denuncia, donde le adjudicaban la propiedad de 11 portales que operan con inteligencia artificial.

El que inició la controversia fue el militante digital @ElTrumpista en la red social X, donde aseguró que son medios que “no ve nadie” y operan únicamente para captar recursos estatales vía pauta publicitaria. También dijo que “roba $11.000.000 por mes gracias a Kicillof”. Luego, la acusación fue replicada por @TraductorTeAma y @Mattsalic.

Mario Pergolini respondió a las acusaciones de un usuario sobre una supuesta pauta de la Provincia

“Si no tengo pauta de la Provincia ni siquiera acá en Vorterix, ¿por qué armaría un montón de páginas, que no ve nadie, para cobrarlo en lugar de hacerlo acá? Lo haría primero en Vorterix”, respondió Pergolini.

“No tengo tiempo para hacer esto, muchachos; les agradezco, me voy a quedar con la remera de terrible delincuente, eso sí”, concluyó Pergolini. Tras lo ocurrido, la cuenta oficial de Vorterix en X compartió el mensaje “Tranquilos: ni Mario ni Vorterix reciben pauta de PBA”, y sumó el video de la desmentida adjunto en la publicación.