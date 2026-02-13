La provincia de Buenos Aires cuenta con uno de los salarios docentes más bajos de la región centro

Gremios docentes de la provincia de Buenos Aires rechazaron el aumento salarial del 3% propuesto por el gobernador Axel Kicillof y convocaron a un paro de 24 horas para el 2 de marzo, fecha en la que estaba prevista en inicio de clases en el distrito. Según registros de septiembre de 2025, la provincia contaba con uno de los salarios brutos más bajos de la región centro del país, aunque, a nivel nacional, es la región noroeste la que presenta los peores montos.

El dato surge de comparar el salario bruto de un maestro de grado sin antigüedad para cada provincia para el tercer trimestre del año pasado, la última información publicada por la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo. El monto no incluye descuentos, es decir, no representa lo que cobra en mano un docente.

En septiembre pasado, el haber de un maestro bonaerense sin antigüedad fue de $883.734, mientras que en la ciudad de Buenos Aires, esa cifra ascendía a $904.326. Otras provincias de la región centro contaban con salarios incluso más elevados: en Córdoba, el monto equivalía a $1.090.466, mientras que en Santa Fe era de $952.765.

En la zona centro del país, el salario bonaerense solo superaba al de Entre Ríos, donde el haber bruto era de $798.285.

En el distrito gobernador por Frigerio habrá una audiencia paritaria el próximo 23 de febrero.

El haber bonaerense era más elevado, sin embargo, que el salario de la mayor parte de la región de Cuyo y el noroeste argentino. Esta última es la región que presentaba, a septiembre de 2025, los peores ingresos docentes sin descuentos.

En Mendoza y San Juan, el salario bruto de un docente sin antigüedad se ubicaba a fines del tercer trimestre del año pasado en $806.322 y $822.887, respectivamente. Esos montos guardaban una brecha significativa con San Luis, donde la remuneración llegaba a $922.972.

Jujuy, por su lado, contaba con un salario de $837.898, mientras que en La Rioja y Tucumán, los valores trepaban a $869.950 y $844.539, respectivamente. Santiago del Estero lideraba la región con un haber sin descuentos de $888.351 -el único mayor al de la provincia de Buenos Aires- y, en el extremo contrario, se encontraban Catamarca ($741.186) y Salta ($673.758).

En Misiones, por su lado, la remuneración alcanzó en septiembre del año pasado $773.735. Tanto Formosa ($893.585) como Chaco y Corrientes -donde los salarios brutos superaban el millón de pesos ($1.028.737 y $1.085.931) contaban, según la última medición oficial, con haberes superiores a la provincia de Kicillof.

“Las provincias del sur tienen salarios un poco más altos”, señaló Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), a LA NACION. El ranking lo lideraban Neuquén y Santa Cruz con montos brutos que, de acuerdo a los registros de septiembre, llegaban a $1.762.190 y $1.449.138. Le seguía de cerca Tierra del Fuego, con montos de $1.414.994, pese a que la provincia enfrentó varias protestas docentes en reclamo por actualizaciones salariales en 2025.

La comparativa provincial se completa con Río Negro ($1.217.131), La Pampa ($1.059.944) y Chubut ($874.641).