En medio del paro, el Gobierno recibió a los gremios docentes: qué pasó en la reunión

En medio del paro docente que afecta el inicio de clases de 15 provincias, el Gobierno recibió a los gremios del sector para retomar las paritarias nacionales. Pero no hubo avances. Acordaron una nueva reunión para la semana que viene que aún no tiene fecha. Según un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano mantuvo su postura de descentralizar las paritarias hacia las provincias, al considerar que son las verdaderas empleadoras de los docentes y reiteraron que es competencia de las provincias la negociación salarial.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) había anunciado el paro nacional en reclamo de la convocatoria a la paritaria nacional docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) –componente del salario de los docentes que paga la Nación y representa entre el 10 y el 15%– y un piso salarial que supere la Canasta Básica Total. Rechazan además la Ley de Libertad Educativa que presentó el Gobierno y piden aumentos de los fondos nacionales para educación, como las Becas Progresar, y una nueva norma de financiamiento.

Luego, los sindicatos educativos de la CGT –encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA)– también convocaron a una medida de fuerza. Además de la UDA, participaron de la reunión de hoy representantes de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Por parte del Gobierno estuvieron el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y su par de Trabajo, Julio Cordero. Los gremios reclaman la presencia de Economía para poder avanzar en discusiones presupuestarias.

La Escuela N° 6 Bartolomé Mitre, en Mar del Plata, amaneció cerrada por el paro docente Mauro V. Rizzi

“Se reiteró que la materia salarial es de competencia de las provincias, quienes son las verdaderas empleadoras de los docentes y que es responsabilidad de estas y de los gremios alcanzar los acuerdos necesarios”, apunta el comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello.

La cartera justificó su convocatoria en una medida cautelar de julio que suspendió el decreto del Presidente para excluir al Estado de la negociación salarial docente.

A través del Decreto 341 / 2025, el gobierno libertario oficializó en mayo pasado la eliminación de la participación directa del Estado en las negociaciones salariales docentes a nivel nacional. Modificaron el esquema previsto por la ley para dejar en manos del Consejo Federal de Educación y de los sindicatos con representación nacional el acuerdo sobre condiciones laborales, calendario escolar, salario mínimo y carrera docente.

En julio, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo admitió una acción de amparo presentada por la Ctera disponiendo suspender la aplicación del artículo 1° del decreto 341 que modificaba el esquema de paritarias.

Hoy enseñan en el país más de 1.200.000 docentes. No se sabe el número exacto ya que no hay un relevamiento sistemático y público de la planta docente en ejercicio, apenas un censo que se realiza cada diez años. Ese millón de personas hoy cobran el menor salario docente de los últimos 20 años, de acuerdo con una radiografía docente elaborada el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). El valor real es inferior al de 2005, año en que se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo que buscaba, entre otras cosas, su recomposición.

El gobierno de Javier Milei sumó a esta problemática histórica la eliminación del Fonid, que representaba entre el 8% y el 15% del salario docente.

“Hoy, después de un año, convocaron a una reunión salarial con los gremios docentes sin una propuesta de aumento. En esta gestión el salario medio de un docente es el más bajo que hay”, dijo Sergio Romero, secretario general de UDA en una conferecia de prensa luego de la reunión.

No especificó cuáles serán las próximas medidas de fuerza, aunque prometió no quedar “de brazos cruzados”. “Estamos en presencia de otro conflicto serio, importante, donde seguro se va a profundizar el desfinanciamiento. Estamos a días de empezar una nueva lucha con la presentación de la Ley de Libertad Educativa. Al igual que la reforma laboral, no participaron los docentes en esta propuesta”, dijo.

Sergio Romero, secretario general de UDA, esta tarde

Para este lunes, estaban oficialmente pautados el inicio de clases para Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa y La Rioja.

Fue el primero de los seis años de gobierno de Axel Kicillof en que un paro masivo demoró el inicio de clases en la provincia, enfrentándolo con los gremios docentes. Incluso el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), el gremio que conduce Roberto Baradel, fue parte de la medida de fuerza.