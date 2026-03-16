El fiscal que investiga el crimen del docente de 39 años en manos de un policía anticipó cuál es la principal hipótesis hasta el momento

Cristian Eduardo Pereyra, docente de 39 años y padre de una niña de 3 años, trabajaba como chofer de la aplicación de viajes Didi cuando fue asesinado por un pasajero que llevaba en su auto. Adrián Arribas, fiscal del caso, brindó detalles en LN+ y reveló cuál es la principal hipótesis hasta el momento.

“La hipótesis de la fiscalía es un robo agravado por el empleo de arma de fuego, que es la imputación que le estoy dirigiendo, y homicidio criminis causa con expectativa de pena de reclusión o prisión perpetua”, detalló.

Asesinaron a un chofer de aplicación en pleno viaje para robarle el auto

El análisis del fiscal

Según Arribas, las pruebas que recabó le indicaron esa calificación. “Imputamos robo por un lado y homicidio agravado por la situación que ocurre con la víctima. El homicidio criminis causa tiene que ver para preparar o consumar otro delito, que sería el robo del automóvil”, explicó.

Y advirtió sobre un posible giro en el caso: “El hecho tiene recién 24 horas, este es el material recolectado hasta el momento. El policía fue el último pasajero, según la app de Didi y la reconstrucción que nosotros hicimos”.

“Claramente hay una situación que no es la más común en el marco de un robo, pero eso es materia de investigación y no puedo hablar de lo que no tengo en el expediente”, cerró.

El hecho

El sábado por la noche, Pereyra recibió cinco disparos de un pasajero, en la intersección de la autopista Presidente Perón y la Ruta 3. El sospechoso es un policía que se encontraba en actividad, quien disparó cinco veces contra la víctima, lo dejo tirado a un costado y se fugó con el auto.

El asesinato quedó registrado por las cámaras de seguridad y en las imágenes se puede ver al vehículo así como también se escuchan cada uno de los disparos. El episodio ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, cuando el hombre estaba realizando un viaje y el pasajero lo sorprendió con cinco disparos para robarle el auto.

El auto que protagonizó el ataque es un Cheverolet Corsa color verde que quedó emboscado en la división de los carriles. A simple vista, el rodado cuenta con algunos impactos, tanto en el costado como en el frente. Por dentro, encontraron prendas de ropa desparramadas sobre los asientos, que pertenecían a la víctima y a su hija de 3 años.

El caso quedó bajo la investigación de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas quien sostuvo que el homicidio se trató de una emboscada, previamente organizada.