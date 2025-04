Rodríguez Larreta embistió contra el gobierno porteño: “Están convirtiendo a Buenos Aires en el conurbano”

El exjefe de gobierno porteño y actual candidato a legislador Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó hoy duramente la gestión de su sucesor, Jorge Macri, al afirmar que está "convirtiendo a Buenos Aires en el conurbano".

En la puerta del negocio, que baja la persiana… — Larreta (@horaciorlarreta) April 28, 2025

En un posteo en X, Larreta se refirió a un supuesto aumento de la inseguridad en la Ciudad: "Hay algo mucho peor que el olor a pis. El olor a miedo. En la parada del colectivo, cuando no sabés si sacar el celular. En la esquina, cuando apurás el paso porque se hace de noche. En la plaza vacía, donde ya nadie se queda. En la puerta del negocio, que baja la persiana temprano. En las calles, sacaron policías y pusieron unos postes con luz. Hoy hay más miedo que policías. Me lo cuentan los vecinos en todos los barrios. Y tienen razón. Prometieron mejorar lo que había. Y están convirtiendo a Buenos Aires en el conurbano. No nos resignemos".

Rodríguez Larreta dejó la jefatura del Gobierno porteño luego de 8 años de mandato en diciembre de 2023 y menos de dos años después resolvió postularse para candidato a legislador por fuera de Pro por la agrupación Volvamos Buenos Aires.

En su campaña, hizo hincapié en el supuesto descuido de la gestión de Macri en la Ciudad, al hablar de “olor pis” en las calles y recientemente se manifestó a favor de que las mascotas puedan entrar a los negocios y al transporte público.