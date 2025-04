Horacio Rodríguez Larreta anunció en pleno debate que quiere volver a ser jefe de Gobierno

Mientras cumplía con su minuto de cierre durante el debate previo a las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, candidato de Volvamos Buenos Aires, anunció que quiere volver a ser jefe de Gobierno porteño.

“No soy bueno para los discursos políticos o actos. Lo mío es el hacer. Resolver problemas, por eso algunos me dicen robot o alien. Lo que prometí lo cumplí. Todos vemos hoy cómo está la ciudad. Está mal. No es lo que era. No merecemos más. 500 días, cero obras. La ciudad está sucia. La gente tiene miedo, parece el conurbano. No paramos de escuchar chicanas y acusaciones. Los políticos, una vez más, mirándose el ombligo. Lo mío es estar cerca. Lo que se necesita es menos política y más gestión. Alguien que ame la ciudad. Por eso quiero volver a ser jefe de Gobierno, porque aprendí“, expresó.

Minutos más tarde, en diálogo con la prensa, el candidato insistió en que intentará ser jefe de Gobierno nuevamente y explicó: “Cuando dije que hay olor a pis en la Ciudad muchos se enojaron pero es una realidad, está más sucia. Lo mismo cuando dije que cada vez se parece más al conurbano. El asesinato que hubo en Parque Chacabuco no era una cosa que sucedía acá, igual que cuando se metieron adentro de un colectivo y le robaron a todos”.

En otro tramo del debate, Larreta había cuestionado la situación en la que se encuentra la ciudad de Buenos Aires y apuntó contra Jorge y Mauricio Macri, quienes anteriormente lo habían criticado. “Quiero agradecer al gobierno porteño que está haciendo campaña elogiando las obras de mi gestión. El que se quedó solo es Jorge. De todos los que lo acompañaron para ser jefe de Gobierno no está ninguno. Yo estoy con los vecinos”, afirmó.

Además, en su minuto de presentación indicó: “Vos me conocés. Trabajé 16 años para vos. Sabés que lo mío es la gestión: resuelvo problemas y me ocupo de lo que me pedís, estuve mil veces en tu barrio. Algunos me votaron y otros no pero todos coincidimos en que recordamos la Ciudad que era y vemos la que es hoy y nos da lastima. Este gobierno dijo que iba a continuar lo que estábamos haciendo y les mintió”.

La confesión y reclamo de Lula Levy a Larreta

Mientras respondía preguntas de tres contrincantes, Lula Levy, candidata de Evolución y afín a Martín Lousteau, sorprendió a Horacio Rodríguez Larreta con una confesión y, a la vez, con una crítica.

La candidata le reclamó: “La salud mental es importante pero yo te voté y me decepcionaste. Me resulta raro verte como legislador, vos que siempre decís que sos una persona de gestión. Tu candidatura es parte del enfrentamiento con los Macri? Por estuviste un año y medio callado y vos trajiste a Jorge del conurbano. Nosotros defendemos a la ciudad gobierne quien gobierne”.