La dirigente jujeña Milagro Sala, detenida con prisión domiciliaria, se quejó hoy de los pocos cambios que mostró el Poder Judicial durante lo que va del gobierno de Alberto Fernández. "Esperábamos que la Justicia se democratizara en estos meses", dijo.

El Presidente se había referido ayer a la situación de ella, que está condenada. "Yo sigo muy de cerca el tema de Milagro Sala. El tema ha llegado a la Corte. Espero que la Corte pueda revisar esto", afirmó Fernández, en una entrevista con Horacio Verbitsky, en la que descartó la posibilidad de indultarla. "Un presidente no debe indultar a nadie", dijo.

En una entrevista con Futurock, Sala se definió como hoy una "presa política", criticó al gobernador Gerardo Morales y dijo que hace tiempo no habla con el Presidente ni con Cristina Fernández de Kirchner. "Lo hago por ellos. Imaginate lo que dirían algunos medios si yo hablara con ellos", afirmó.

Sala está condenada en dos causas. Recibió una pena de 13 años de prisión por el desvío de $60 millones originalmente destinados a la construcción de viviendas sociales. La investigación forma parte de una "megacausa", que investiga el desfalco de $700 millones entre 2011 y 2015, y que tiene imputadas a una veintena de personas más, incluyendo exfuncionarios provinciales. También fue condenada a tres años de prisión por ser la instigadora a un "huevazo" contra el actual gobernador Morales, cuando era senador por Jujuy.

Ayer, Sala volvió a criticar a Morales y dijo que su administración "no está pasándole al gobierno nacional el reporte verdadero de la situación del coronavirus" en la provincia. El viernes pasado, Morales estuvo en la Casa Rosada, sentado junto al Presidente, cuando Fernández anunció la nueva extensión de la cuarentena.

"Yo no quiero criticar al Presidente. Creo que le falta más información. Cuando dice que en Jujuy han mermado los casos, lo que han mermado son los testeos", dijo. Y afirmó: "No hay nadie que venga a Jujuy a contar como es la historia verdadera (...). Que venga alguien y no se dedique a hacer un paseíto con Gerardo Morales o con los funcionarios de Gerardo Morales, que comience a recorrer todo el interior de la provincia y van a ver la situación real".

