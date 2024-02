escuchar

El economista Carlos Rodríguez, uno de los principales asesores de Javier Milei hasta que renunció a La Libertad Avanza (LLA) luego de manifestarse de manera despectiva contra la comunidad homosexual, reaccionó este martes en redes sociales al cobrar su jubilación. Dijo estar cobrando lo mismo que en diciembre y enero y que por ese tipo de ajuste es que el Gobierno “dice tener superávit fiscal”. “Me están licuando”, se quejó el exviceministro de Economía del expresidente Carlos Menem.

No es la primera vez que Rodríguez se manifiesta en desacuerdo con las medidas del Presidente. A fines de enero reclamó por la falta de un punto que aborde la eliminación del régimen de promoción de Tierra del Fuego dentro de la ley ómnibus.

Este martes el exfuncionario reaccionó al cobrar su jubilación y cargó contra el Gobierno. “Acabo de cobrar mi jubilación de febrero. Es el mismo monto que el de enero y que el de diciembre (descontando aguinaldo)”, comenzó. “Me parece que me están licuando la jubilación...con razón dicen que tienen superávit fiscal. ¿Es esa la manera de reducir el gasto público que recomienda el manual de Economía Austríaca?”, escribió esta mañana Rodríguez en X.

Unos minutos después, afirmó que fue cuestionado por una gran cantidad de usuarios en las redes sociales: “Me largaron la banda de trolls a humillarme y descalificarme”. “¡No la ven!”, ironizó con la típica frase que el Presidente utiliza para referirse a aquellos que no apoyan sus medidas e ideas.

Acabo de cobrar mi jubilacion de Febrero. Es el mismo monto que el de Enero y que el de Diciembre (descontando aguinaldo).

Me parece que me están licuando la jubilación...con razón dicen que tienen superávit fiscal.

¿Es esa la manera de reducir el gasto público que recomienda… — Carlos Rodriguez (@carod2015) February 27, 2024

La renuncia de Rodríguez a LLA

A pocos días del balotaje del 19 de noviembre entre Milei y Sergio Massa que consagró al libertario como presidente electo, Carlos Rodríguez renunció a La Libertad Avanza y a todo vínculo con el nuevo gobierno por las declaraciones que formuló contra el colectivo gay en el programa que conduce Luis Novaresio por LN+.

“No me gusta, es un tema de hormonas, yo creo que los gays no entienden. Mi problema con los gays, yo respeto perfectamente a la persona, me siento cómodo, yo sé que vos sos gay, y me siento perfectamente cómodo, al 100%. Hay un problema que ustedes tienen que entender, que es la testosterona. Hay un problema hormonal. Si veo dos mujeres besándose me encanta, y si veo dos hombres besándose me duele la barriga”, había dicho en aquél entonces.

Por medio de la presente comunico mi decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza.

Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan… — Carlos Rodriguez (@carod2015) November 24, 2023

Si bien no admitió haber renunciado por este hecho en particular, sus declaraciones habían generado rechazo en redes sociales. “Por medio de la presente comunico mi decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza. Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona”, escribió en X sobre su desligue del partido.

“Felicito a Milei y a todos los miembros de LLA por el maravilloso trabajo que han realizado en favor de transformar para bien a nuestro querido país”, agregó.

LA NACION

Temas Javier Milei