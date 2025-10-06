La reacción de Diego Santilli tras la renuncia de Espert: “Vamos a dar vuelta la provincia”

El diputado nacional Diego Santilli, que ocupa el tercer puesto en la boleta de La Libertad Avanza (LLA) como candidato por la provincia de Buenos Aires, afirmó que va a “dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explota el país”, luego de conocerse la decisión de José Luis Espert de dar un paso al costado en relación a su candidatura.

En otra publicación realizada por Santilli en su cuenta de X, compartió una imagen en la que se puede ver una camioneta con imágenes que invitan a votarlo. “Subite a la Santilleta de la libertad”, escribió.

No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso.



El camino es duro, pero es el correcto.



Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación.



Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país — Diego Santilli (@diegosantilli) October 5, 2025

“No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso”, sostuvo el ex vicejefe de gobierno porteño. También admitió que “el camino es duro” pero afirmó que “es el correcto”.

Por otra parte, compartió una imagen subida por el periodista libertario Mariano Pérez, en la cual se ve una camioneta roja y amarilla, con la inscripción “Santileta, subite a la esperanza”. En ese contexto, el diputado nacional invitó al público a apoyar a la “santilleta de la libertad”.

SUBITE A LA SANTILLETA DE LA LIBERTAD QUE VAMOS A DAR VUELTA LA PROVINCIA! https://t.co/eqr1Eri6K7 — Diego Santilli (@diegosantilli) October 5, 2025

Este domingo, por la tarde, José Luis Espert comunicó que puso a disposición su renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y que el Javier Milei decidió aceptarla.

El presidente confirmó, como informó LA NACION, que ahora pretende que Diego Santilli, de Pro, asuma como cabeza de la lista de La Libertad Avanza (LLA). “El candidato va a ser el colorado Santilli”, dijo Milei en declaraciones a LN+.

Si bien en segundo lugar en la boleta se ubica Karen Reichardt, el oficialismo se encargó de hacer circular que quien reemplazará al economista como cabeza de la lista libertaria es el legislador amarillo. Fundamentan esto en un decreto reglamentario de la ley de cupos -171/2019- que define, en su artículo 7, que ante el fallecimiento o renuncia de un candidato, lo reemplazará la persona del mismo género que le siga en la lista.

En 2023, Santilli fue precandidato a gobernador en la propuesta presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, pero perdió la interna contra Néstor Grindetti, el postulante de Patricia Bullrich. En 2021 ganó la elección de medio término: primero a Facundo Manes en la interna de Juntos por el Cambio, y después a Victoria Tolosa Paz, la candidata del entonces presidente Alberto Fernández.