La reacción de Javier Negre a la denuncia de Victoria Villarruel por amenazas e intimidación

Javier Negre reaccionó este martes a la denuncia que presentó en su contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien lo acusó de atentar contra el orden público, amenaza de rebelión y discriminación. El dueño de La Derecha Diario, aliado del presidente Javier Milei, calificó la presentación judicial como “un disparate” y aseguró que Villarruel busca “meterlo en la cárcel” y lograr su “expulsión del país”.

“Ella me acusa de algo tan grave como sugerir que estoy llamando a un golpe de Estado contra ella, simplemente por ejercer mi derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa”, dijo el empresario de medios español en la mañana del martes. En ese sentido, sostuvo que vivió “la primera traición” por parte de la compañera de fórmula de Milei, con quien mantiene un vínculo roto desde el año pasado.

“Intentaron utilizarme para traicionar a Milei un mes antes de que llegara a la Argentina. Cuando les conté a algunos amigos que venía al país, un exdiputado de VOX [el partido de ultraderecha español] me dijo que ella —o gente de su equipo— quería que nos sentáramos para contarme la ‘cara oculta’ de Milei. Me negué. Me parecía una deslealtad”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.

En medio de la tensión entre el Presidente y su vice, Negre respaldó la acusación del oficialismo de que Villarruel convalidó una sesión “ilegal” del Senado que permitió al kirchnerismo avanzar con proyectos en contra del Ejecutivo, como la suba de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.

“El kirchnerismo tiene esta estrategia de hacer denuncias penales. Me da pena que Victoria use las herramientas del gobierno social-comunista, como en España, para atacarnos y estigmatizarnos, que pida mi paradero, mi información fiscal y personal; quiere que me metan preso y que se me prohíba la entrada al país según la ley de inmigración. Usa su posición de poder para atacarme con el argumento de que soy español”, denunció Negre.

Convencido de que la denuncia que presentó la vicepresidenta -que recayó en el juzgado federal N°7, a cargode Sebastián Casanello- “es un disparate”, Negre justificó las agresiones que publicó en redes sociales con el argumento de se trataba de opiniones personales. “Han sido tantas las traiciones usando los recursos del Estado. Me sorprende que me meta en una especie de entramado terrorista. Me da miedo de que si Victoria pudiese, nos expulsaría no solo de la prensa del Senado, sino del país. La denuncia, según mis abogados, apunta a meterme en la cárcel y expulsarme del país”, insistió.

En otro tramo de la entrevista, Negre recordó lo que considera “la primera traición” de Villarruel a Milei: un tuit en el que la vicepresidenta acusó a Francia de “colonialista” por una canción entonada por los jugadores argentinos durante la Copa América, quienes fueron tildados de xenófobos por la letra del cántico. Tras la publicación, Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, acudió a la embajada de Francia para pedir disculpas. “El Gobierno necesitaba cerrar un acuerdo comercial con Francia y, según me contaron, en el equipo de Villarruel contrataron una consultora de redes para seguir atacando a los franceses, cuando Milei le había pedido que dejara el tema”, sostuvo.

Negre también defendió el rol de La Derecha Diario como medio afín al Gobierno y destacó que “no es un satélite de Milei” ni “recibe ayuda [pauta]” del Estado. “Compartimos sus ideas, respeto al resto de los medios de comunicación, pero no controlamos nada. Nosotros vamos contra los medios ensobrados. Es cierto que Javier Milei ataca a ciertos periodistas porque considera que lo han operado, pero no se puede comparar a la situación actual del kirchnerismo donde la propia Villarruel copia las formas del kirchnerismo, del comunismo”, justificó.

Por otro lado, Negre reveló que presentará una contradenuncia contra Villarruel por “calumnias y difamaciones”. “Ella recoge recortes de prensa falsos y hace afirmaciones que son calumnias. Me quiere vincular con un golpe de Estado, que yo soy una especie de independentista catatán. Sus tácticas son peronistas. Y me molesta su ultra nacionalismo, que no puedo opinar porque soy español. El kirchnerismo quería callar a la prensa crítica. Villarruel se tiene que preguntar por qué ahora es más odiada que los kirchneristas”, cerró.

Noticia en desarrollo