La reacción del Gobierno a la decisión de España de reponer embajador tras la pelea de Sánchez con Milei

Tras las tensiones entre el presidente de España, Pedro Sánchez, y el mandatario argentino Javier Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló sobre la decisión que se conoció este martes del país ibérico de reponer al embajador en Buenos Aires.

“Nosotros lo dijimos en su momento. Era un error quitar al embajador. Siempre entendemos que las relaciones entre los pueblos están por encima de las diferencias entre dos mandatarios, a título casi personal”, indicó el portavoz de Milei en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Y sumó: “Ocurrió lo razonable. Finalmente se entendió que la postura argentina era la correcta. Nada tenía que ver una cosa con la otra, las cuestiones estrictamente diplomáticas con diferencias”.

Los cruces entre Sánchez y Milei comenzaron a principios de mayo, cuando el ministro de Transporte español, Óscar Puente, sugirió que el libertario “ingería sustancias”. Tras varios dardos entre sí, incluso con declaraciones del Presidente contra la esposa de su par europeo -investigada por tráfico de influencias-, el gobierno ibérico decidió retirar a la embajadora en Buenos Aires el 21 de mayo.

Adorni, por su parte, no emitió más declaraciones sobre el tema. El nuevo designado en Buenos Aires es Joaquín María de Arístegui Laborde, que hasta ahora se desempeñaba como embajador en Colombia. “La Argentina y España somos pueblos hermanos, unidos por profundos lazos humanos y sociales. La relación entre nuestros gobiernos debe estar a la altura de la intensidad de los vínculos que unen a nuestros pueblos y sociedades”, afirmaron ambas cancillerías en un comunicado conjunto.

Paros para esta semana

En el maco de distintas medidas de fuerza programadas para esta semana -el miércoles no habrá camiones, trenes, subtes, aviones ni barcos en todo el país, mientras que el jueves no habrá colectivos- Adorni criticó a aquellos que organizan los paros. “Los gremios que paran son: Aeronaveantes (AAA), Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) de Pablo Biró, que se resisten a perder sus privilegios y sus pasajes gratis, el gremio de Pablo Moyano en defensa de Biró, porque son lo mismo, defensores de privilegios. El gremio de AFIP, que pretende seguir con los cargos hereditarios, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que se resiste a los exámenes de idoneidad, y ferroviarios”, enumeró el vocero.

En tanto, consideró: “Si el Gobierno no tuviese los representantes de intereses protestando frente a sus oficinas, significa no solo que está haciendo mal el trabajo sino que le está fallando al pueblo argentino. Paran los privilegiados esta semana. Son los que pueden darse el lujo de parar. Los argentinos de bien, de trabajo, que queremos un país mejor, no tenemos esa posibilidad y no queremos parar. Los privilegiados con los paros perjudican a los que quieren trabajar, a los que votaron por una Argentina distinta, para eliminar privilegios, para eliminar la inflación y tener un futuro mejor. Esas son las dos Argentinas que vemos hoy. La Argentina de los que trabajan es la que prevalecerá, no la de los privilegiados”.

En otro tramo de la conferencia, Adorni dijo por qué no se dictó la conciliación obligatoria para así garantizar el servicio. “La tienen que pedir los privados, no es algo del Gobierno, nos la pasamos cuestionando a los sindicalistas que le complican la vida a la gente. Nos parece bastante despreciable que se plantee que un gobierno que está a favor de la libertad quiera confrontar por los gremios, tienen un rechazo que gira en torno al 80%, la sociedad los detesta”, apuntó.

“Nosotros vamos a confrontar en tanto le compliquen la vida a la gente. Están para proteger a los trabajadores, cosa que no hacen”, agregó luego.

Billetes

Luego de que el Banco Central rescindiera un contrato para dejar de producir billetes en la Casa de Moneda, el vocero indicó: “En el marco de la reestructuración, se dejan de emitir billetes de 2000 pesos, un sinsentido heredado por la gestión anterior que se negaba a emitir billetes de mayor denominación acorde a la inflación que nos dejaron”. Además, se dispuso su intervención por 180 días.

Ante la consulta de si faltan billetes en las calles, Adorni insistió en que “es un sinsentido” producir billetes de baja denominación. “Seguramente mañana haya una definición adicional”, deslizó.

Riesgo país

En medio de bajas consecutivas del riesgo país, que hoy está en los 897 puntos, Adorni celebró este valor. “Alcanzó su nivel más bajo en cinco años. Rompió la barrera de los 900 puntos, esto va cambiando pero la tendencia es a la baja y a la normalización final del indicador. Es el resultado del superávit y de la emisión cero. También subieron las acciones y los bonos acumulan subas. El riesgo país parece un indicador más, pero más allá de que nosotros sabemos cuál es el fin del camino, por más de que pueda subir un poco más, la baja implica una baja de tasas para la Argentina”, analizó.

En ese sentido, aseguró que como resultado serán más viables las inversiones.

LA NACION

