La respuesta de China a los dichos de Bessent sobre el “compromiso” de Milei para sacar su presencia de la Argentina

China tuvo una fuerte reacción este sábado a los dichos del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien -tras anunciar un respaldo a la Argentina- dijo que el presidente Javier Milei estaba comprometido con “sacar” a la nación que comanda Xi Jinping de la Argentina.

En un comunicado que emitió la Embajada China, tildaron de “provocadoras” las declaraciones del influyente funcionario de Donald Trump y le endilgaron una “mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría”. Asimismo, dijeron que Estados Unidos lleva adelante acciones de “hegemonía y bullying”, como así también de “intervencionismo”.

Por la mañana, la embajada publicó la declaración de su portavoz sobre las palabras de Bessent, quien habló esta semana luego de anunciar que Estados Unidos había comprado pesos para intervenir en el mercado local y que habrá un swap de de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central (BCRA). “Milei ha hecho las cosas correctas. Él llegó para romper 100 años de ciclos negativos para la Argentina. Es también un gran aliado para Estados Unidos. Está comprometido con sacar a China de su país. Están por todas partes en América Latina”, expresó el secretario del Tesoro en diálogo con Fox News.

Entonces, desde China dijeron: “Las provocadoras declaraciones que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, formuló recientemente al referirse a las relaciones entre la República Popular China y la Argentina, y las cooperaciones con los países de América Latina y el Caribe, volvieron a dejar de manifiesto la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que sigue caracterizando a algunos funcionarios estadounidenses, que solo parecen moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas”.

Scott Bessent y Donald Trump

China mantiene un swap con el Banco Central que asciende a unos US$18.000 millones, además de inversiones en distintas provincias argentinas.

“Bessent parece ignorar que China viene impulsando valiosas acciones de cooperación con los países de la región en las más diversas áreas, siempre sobre la base del respeto, la igualdad, la colaboración y el beneficio mutuo”, aseguraron además desde la embajada.

“Esta cooperación siempre se ajusta a las necesidades e intereses estratégicos de ambas partes, lo que contribuyó a promover el desarrollo económico y social en la región. En contraposición, Estados Unidos se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región, siendo evidentes sus actos de hegemonía y bullying”, enfatizaron también desde la representación china a nivel local, en uno de los tramos más fuertes de este comunicado que llega, incluso, horas después de que Trump impusiera un arancel de 100% a productos chinos que ingresen a Estados Unidos, en medio de la guerra comercial.

Además, el portavoz de la embajada planteó que tanto Bessent como Estados Unidos deben “entender que América Latina y el Caribe no son el patio trasero de nadie”, y remarcó: “También deben saber que no pueden perturbar la cooperación entre China y la región, porque es un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países”.

Por último, China indicó: “Los países de América Latina y el Caribe tienen el derecho a elegir, con independencia y libertad, cuál es su camino de desarrollo y quiénes son sus socios en materia de cooperación. Frente a esta situación, sería mejor que Estados Unidos deje de sembrar discordia y crear problemas donde no los hay, para hacer más aportes reales para el desarrollo de la región que dice defender”.

Declaración del Portavoz de la Embajada de China🇨🇳 en Argentina sobre las palabras del Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent pic.twitter.com/K2gVxRRvkx — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) October 11, 2025

Las declaraciones de Bessent no pasaron inadvertidas en la Argentina. A pesar de que Milei tiene un nexo profundo con Trump y su administración, y a que desde candidato haya asegurado que su política exterior se alinearía con Estados Unidos, la presencia del swap chino es clave para las cuentas locales.

Al punto de que, tras hacer férreas críticas a la nación de Xi Jinping, Milei se retrotrajo y marcó hace un año: “Me sorprendí muy gratamente. China es un socio comercial muy interesante porque no exige nada, solo pide que no los molesten”.

Sin embargo, ese día confirmó que visitaría el país asiático en enero de este 2025, para la cumbre de la Celac, pero el viaje nunca se concretó. Milei solo vio a Xi Jinping en noviembre de 2024 en la Cumbre del G20 que se hizo en Río de Janeiro, Brasil.

Tras las afirmaciones de Bessent, quien salió a poner paños fríos fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, vocero autorizado por la Casa Rosada para los momentos en que hay que dar explicaciones complicadas. Este viernes, Francos buscó ser cauto. Dijo que solo fueron “comentarios preliminares” los que aparecieron, mientras que señaló: "No creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de la Argentina. Puede ser que en algún tema que más le interesa a Estados Unidos tengamos una relación con ellos más próxima, [pero] en los temas comerciales no tienen nada que ver”.

Milei volverá a verse con Trump el próximo martes, en la Casa Blanca CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Consultado en Radio Rivadavia sobre si esta convergencia con la gestión republicana implicaba que “corra riesgo” el swap con China, el jefe de Gabinete incluso marcó: “No, yo entiendo que no, no habría ningún motivo para eso”.

De momento, se esperan que los detalles del acuerdo los den Milei y Trump el próximo martes 14, cuando ambos tendrán un cara a cara en la Casa Blanca, a solo una semana y media de la elección legislativa nacional del 26 de octubre.