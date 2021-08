Florencia Peña demanda a Fernando Iglesias y Waldo Wolff por “violencia de género psicológica”

Luego de que se desatara una enorme polémica por las visitas de distintas personalidades a la Quinta de Olivos en plena pandemia, Florencia Peña fue objeto de duras críticas y habló de una “operación misógina” en su contra. En ese sentido, se mostró particularmente molesta por declaraciones de Fernando Iglesias y Waldo Wolff, diputados nacionales de Juntos por el Cambio a quienes ahora denuncia ante la Justicia por “discriminación” y “violencia de género psicológica, mediática, institucional y simbólica”. La actriz exige el pago de 30 millones de pesos en concepto de indemnización.

Según informó Intrusos (América) el miércoles por la tarde, Peña es representada por el abogado Fernando Burlando. “Por la presente vengo a formular denuncia de incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos... Por haber cometido graves hechos de violencia psicológica, mediática, institucional y simbólica contra la mujer”, sostiene el texto legal que se mostró en la última emisión del programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

En el documento también se aclara el contexto de la visita de la conductora de Flor de equipo (Telefe) a la casa presidencial. “A mediados de mayo de 2020, la denunciante visitó al Presidente en la quinta residencial de Olivos guardando los protocolos de rigor y con el único propósito a desarrollar estrategias en miras a mejorar la industria audiovisual”. Además, Peña y Burlando reclaman la suma de hasta 30 millones de pesos de indemnización “para cubrir los eventuales daños y perjuicios que se denuncian”.

Intrusos reveló que Florencia Peña inició acciones legales contra dos diputados de Juntos por el Cambio

“Se ordena a los encargados que se abstengan a realizar comentarios con relación a la denunciante en ningún medio de comunicación”, suma el texto. En paralelo a las acciones legales, la actriz buscará la intervención de la Cámara de Diputados para empezar un proceso de desafuero de Wolff e Iglesias.

Más tarde, en un móvil, Burlando dio más detalles de la demanda. “En realidad son varias denuncias. Lo que primero se hizo fue intimar a los responsables de los ataques a través de cartas documento”, explicó. “Entendemos que se violan innumerables disposiciones legales vinculadas a los patrones de la violencia de género. Va a intervenir la justicia en lo federal. El delito que cometen, desde nuestro punto de vista, estas personas es el abuso de la autoridad, el incumplimiento de los deberes del funcionario público, emparentado con situaciones de violencia psicológica para con el género”, agregó. Además, indicó que están elevando el conflicto al Consejo de la Mujer y el Inadi.

La denuncia de Florencia Peña tras el escándalo

Consultado sobre cómo vio a Peña, el letrado aseguró que “está destrozada y partida”. “Uno se daba cuenta de que esto le iba generando una fisura que se iba transformando en una herida más grande. Por la mañana, en el momento en que tenía que firmar algunos escritos vinculados a esto, estaba prácticamente sin poder hacerlo. Esto no lo merece... No solamente Florencia: ninguna mujer”.

Virginia Gallardo, panelista del ciclo, quiso saber la opinión de Burlando sobre las listas divulgadas de las personas que ingresaron a Olivos durante la cuarentena. “Creo que, primero, hay que hacer una profunda investigación. Veremos si hay algún tipo de irregularidad o acto ilícito. No nos olvidemos que si te está convocando un presidente, no te está convocando tu mamá. Habrá que ver si es cierta la reunión, los motivos y cómo se desarrolló”, sostuvo. “Flor, si bien no lo charlé puntualmente, creo que va a salir a aclarar lo que tenga que aclarar. Ahora, de cometer un foul en la cancha de fútbol a que le digan barbaridades a una hija, una mamá, a la mujer en general... Entiendan lo que es la ley de género. La situación ha cambiado radicalmente y nada justifica la violencia, ni una reunión, ni una circunstancia reprochable, nada”.

El fuerte descargo de Florencia Peña tras las críticas

El lunes, al inicio de su programa, Peña se refirió a las críticas y agresiones que recibió en las redes sociales en los últimos días. “Voy a hablar de un tema que no hablé la semana pasada porque no creí que iba a generar este escándalo, esta operación directa hacia mi persona, pero ahora sí me voy a tomar unos minutos para aclarar algunas cosas (...). En mayo del año pasado, acababa de morir mi papá hacía 20 días, yo tenía permiso de cuidado de mi madre que quedó viuda, además de un permiso de medios que tenía porque estaba generando un programa con otro canal. En mayo, nuestra actividad (actuación, teatro, cantantes) estaba muerta, sin permiso para poder trabajar. Con muchos compañeros empezamos a pensar qué hacer y algunos le pusimos el cuerpo”, expresó.

El furioso descargo de Florencia Peña, tras las críticas por sus visitas a Olivos

“A mí se me ocurrió escribirle al Presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar con todo lo que estaba pasando. Previo a eso, habían estado con él muchos productores muy importantes del medio, como también representantes de gremios de todos los trabajadores, porque otra cosa que quiero decir es que dejemos de pensar que todos los actores son gente millonaria; somos laburantes como cualquiera. En ese momento, se me ocurrió ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución”, continuó, furiosa. “Después de 6 o 7 días de una operación contra mi persona me pregunto: ‘¿Por qué conmigo?’. Si estuvieron tantos nombres importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo que salir hoy a aclarar que no soy el gato del Presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo, y tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente, ¿de verdad?”, remató.

