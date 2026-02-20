La respuesta de la AFA a la citación indagatoria de Tapia y Toviggino por evasión

Tras el llamado a indagatoria a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, desde la entidad calificaron de “prematuro y carente de justificación” la citación de la Justicia. Por medio de un comunicado aseguraron que “no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales” incluidas en la denuncia en cuestión.

Así, desde el organismo que preside Tapia se deslindaron de las acusaciones volcadas en la denuncia presentada por ARCA. “El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones”, señalaron.

Según remarcaron desde la asociación, “el pago de las obligaciones se realizó antes de su vencimiento”, por lo que cuestionaron que el organismo recaudador busque considerar esos compromisos —que, según sostienen, aún no se encontraban vencidos— como sustento de la presunta comisión de un delito penal tributario. En ese sentido, afirmaron que el planteo de ARCA se encuentra “en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes”.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia JUAN MABROMATA - AFP

Además, desde la AFA señalaron que la institución es “la única entidad” denunciada penalmente por ARCA en una situación impositiva y previsional que, aseguran, comparten otras organizaciones sin fines de lucro del país. En el comunicado, insistieron en que el llamado a indagatoria se produjo mientras permanecen pendientes de resolución planteos judiciales que —según la entidad— demostrarían la inexistencia del delito denunciado.

Tapia y Toviggino, fueron citados a prestar declaración indagatoria acusados de haber retenido aportes previsionales y omitido el pago de impuestos. Además, el juez dispuso la prohibición de salida del país para ambos dirigentes.

La decisión fue adoptada por el juez en lo penal económico Diego Amarante. Las audiencias fueron fijadas para el 5 de marzo en el caso de Tapia y el 6 de marzo para Toviggino. A los directivos se los investiga por el presunto delito de omisión en el pago de aportes de la seguridad social correspondientes a jugadores y empleados.

Pablo Toviggino y Claudio Chiqui Tapia

Según la denuncia original, existirían $7.593.903.512,23 en obligaciones que no habrían sido depositadas en tiempo y forma, divididas entre retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. Con la ampliación posterior, el monto denunciado sumó otros $11.759.643.331,62. De este modo, el total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que, según la acusación, no fueron ingresados al fisco.

En cuanto a la prohibición de salida del país, el magistrado fundamentó la medida en “la gravedad de los hechos investigados” y “la severidad de la pena” que podría corresponder en caso de condena, además de la necesidad de garantizar la realización de los actos procesales. La restricción fue comunicada a los abogados defensores, a la Dirección Nacional de Migraciones y al Ministerio de Seguridad Nacional. No está definido si la medida será revisada tras las indagatorias, en un calendario que incluye compromisos internacionales de la selección argentina, como la Finalissima prevista para el 27 de marzo frente a España.

La resolución también alcanza a la AFA como persona jurídica y a los directivos Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Roberto Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez, quienes fueron citados a declarar en distintas fechas. En el escrito, el juez sostuvo que existen “motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados”.