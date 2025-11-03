La respuesta de Manuel Adorni a las críticas de Mauricio Macri sobre su designación como jefe de Gabinete

Manuel Adorni respondió este domingo por la noche a las críticas del expresidente Mauricio Macri, sobre su designación como nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos. El líder del Pro dijo que el actual vocero presidencial no contaba con la experiencia necesaria para ejercer el cargo, calificó su nombramiento como una decisión “desacertada” y opinó que Horacio Marín, presidente de YPF, hubiera sido mejor opción.

Entrevistado en La Cornisa (LN+), ciclo conducido por Luis Majul, en primer lugar, Adorni aclaró: “Creo que el expresidente Macri tiene el derecho de opinar lo que quiera. Es parte de la libertad de cada uno”.

Embistió luego contra el exmandatario: “Tal vez el presidente Macri le jugó una mala pasada el sentimiento de nostalgia de otros tiempos. Primero porque el equipo de ministros lo elige el Presidente de la Nación, como él en su momento hizo con Marcos Peña, que lo llevó hasta donde lo llevó, gobierno que terminó con serios problemas económicos y que llevó al regreso del kirchnerismo”.

El vocero presidencial y futuro jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Rechazó también que haya puesto “en compromiso” a Marín. “Decir eso es no conocer sus deseos. [Marín] Me llamó consternado por la situación en que se vio envuelta. Es algo triste”, reveló Adorni.

“Y si fuese por la experiencia, el presidente Milei no podría estar ejerciendo. Nunca había sido presidente. En todo caso debería estar Cristina Kirchner o Alberto Fernández. Es bastante injusto. Le jugó una mala pasada el recuerdo o la nostalgia de cuando él era presidente”, ironizó a continuación.

Y cerró al destacar: “Tengo la ventaja de, a pesar de los comentarios del expresidente, conocer el fino de todos los ministerios. Mantengo contacto y excelente relación con los funcionarios. En mi calidad de vocero tenía que estar al tanto de todo lo que pasaba en el Gabinete, de punta a punta. Tengo bien en claro las funciones del primero al último. Sé el estado del avance de las cosas y las prioridades del Presidente”.

El expresidente y líder del Pro, Mauricio Macri Prensa Fundación Libertad

En otro pasaje de la entrevista, Adorni apuntó contra quienes alegan que tanto su candidatura a la Legislatura porteña como la de Diego Santilli -diputado electo por la provincia de Buenos Aires- son testimoniales.

“Yo no soy testimonial. Los que pertenecemos a este espacio creemos lo mismo: son un fraude. Son los que se presentan como candidatos ya sabiendo que no van a asumir. No fue el caso de Santilli ni mi caso”, insistió.

Y diferenció: “Ante el llamado del Presidente para colaborar en determinado lugar, uno se debe al Presidente. Testimonial no es no asumir. Yo siempre dije que iba a estar donde me dijera el Presidente”.

El diputado electo y futuro ministro del Interior, Diego Santilli Rodrigo Nespolo

A propósito de la mención a Santilli, quien encabezará el Ministerio del Interior a pedido de Milei, el portavoz celebró: “[Santilli] Puede llegar a ser el gran articulador entre gobernadores y Congreso, y el único objetivo que tiene Milei: avanzar con las reformas. Creo que es una gran elección como ministro del Interior”.

Descartó asimismo, como se creía en las últimas horas, que Santiago Caputo vaya a ocupar algún cargo en el Gabinete. “Seguirá siendo el asesor principal del Presidente. Es un elemento, una herramienta fundamental para el Presidente. No es un tema menor. Y tenemos una relación excelente. Siempre trabajamos bien”, enfatizó.

Por último, respecto del reparto de tareas en el Gobierno, Adorni clarificó: “Voy a coordinar la gestión y empujar las reformas que están en agenda: la tributaria, la modernización laboral, el nuevo Código Penal y el Presupuesto 2026. Santilli se va a encargar de la parte política. Va a ser el interlocutor válido. Y Caputo asesorará. No hay dónde tener conflicto”. “Este es un equipo y vamos a tirar para adelante todos juntos”, sentenció.