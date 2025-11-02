Mauricio Macri felicitó a Santilli y lo consideró “una incorporación muy positiva” para el gobierno

El expresidente Mauricio Macri felicitó este domingo a Diego Santilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Sostuvo que es “una incorporación muy positiva” para el Gobierno y afirmó que podrá “articular con los gobernadores”. El exjefe del Estado había cuestionado el otro cambio fuerte en el Gabinete de los últimos días: la llegada de Manuel Adorni como ministro coordinador, en lugar de Guillermo Francos.

“Quiero felicitar a Diego Santilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Es una incorporación muy positiva para el Gobierno. Como dirigente de Pro de gran experiencia, confío en que, en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos. Esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien”, escribió Macri en su cuenta de la red social X.

Santilli, al retirarse de la quinta de Olivos, donde estuvo reunido con el Presidente, afirmó que dialogó con Macri por teléfono. También habló con Cristian Ritondo, el jefe del bloque de Pro en Diputados, según señaló.

El expresidente bendijo la llegada de Santilli, pero había cuestionado el otro movimiento importante que se produjo en el gabinete en los últimos días, el reemplazo de Francos por Adorni. “Fue una decisión desacertada”, subrayó.

Macri y Milei se reunieron el viernes, en la quinta presidencial de Olivos, en una charla poselectoral en la que el expresidente. La charla no derivó en acuerdos para reforzar el equipo de gobierno, según señaló Macri en otro mensaje en X.