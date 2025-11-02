Las primeras reacciones del arco político a la designación de Diego Santilli como ministro del Interior
La incorporación del diputado electo a la cartera nacional cosechó tanto elogios como críticas, sobre todo por la negativa de los libertarios a las candidaturas testimoniales
- 1 minuto de lectura'
El presidente Javier Milei confirmó este domingo por la tarde la designación de Diego Santilli, diputado electo por la provincia de Buenos Aires, como ministro del Interior. El nombramiento, formalizado a través de un posteo en la red social X, cosechó tanto elogios como críticas, sobre todo por las negativas de los libertarios en campaña a las candidaturas testimoniales.
Quien no tardó en pronunciarse al respecto fue el asesor presidencial Santiago Caputo, quien sonaba como posible candidato a quedarse con la cartera nacional. “Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno de manera incondicional el liderazgo del Presidente Javier Milei y que puso el hombro para dar vuelta una elección histórica en PBA. Felicitaciones Diego Santilli”, escribió en su cuenta oficial en la plataforma.
Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno de manera incondicional el liderazgo del Presidente @JMilei y que puso el hombro para dar vuelta una elección histórica en PBA. Felicitaciones @diegosantilli.— Santi C. (@slcaputo) November 2, 2025
Noticia en desarrollo.
