El presidente Javier Milei volvió a referirse a la iniciativa del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, acerca de lanzar en la provincia una cuasimoneda con la cual pagar parte de los salarios y de libre circulación. Desde la cumbre de Davos, el jefe de estado argentino festejó con sarcasmo la propuesta del mandatario provincial y exclamó: “Viva la competencia”. La semana pasada el gobierno riojano le había pedido a Nación el pago de una deuda por $9300 millones de febrero de 2023 a la cual Milei se negó y apuntó contra los gastos propios de ese distrito.

En un nuevo cruce por los recursos de La Rioja y la crisis interna de la provincia que derivó en un paro de policías el fin de semana por la falta de pago de los salarios, Milei publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que señaló que a diferencia de lo ocurrido entre 2001 y 2002, el Estado no ayudará a la provincia tras la emisión de una moneda local.

“Pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora la impulsan”, dijo en referencia a su principal propuesta económica centrada en la dolarización. En las últimas horas, la legislatura riojana, en sesiones extraordinarias, se presta a sancionar esta semana la ley para que la Provincia “tenga una moneda propia”.

Milei polemizó con Quintela pese a estar en uno de sus primeros viajes como jefe de Estado en Davos Twitter

En ese sentido, el líder de La Libertad Avanza señaló: “Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia, las cuales, les quiero señalar, a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno Nacional. Al mismo tiempo, la cotización que las mismas tengan respecto a la paridad dará una evaluación de mercado de la calidad del Gobierno que la emite”. Y agregó: “Por lo tanto: viva la competencia de mercado, viva la libertad, carajo”.

Sin embargo en el mismo posteo hizo otra aclaración en torno a la disparidad de condiciones entre el ajuste que debe realizar el Estado y el déficit de las provincias. “P.D: no dejar de lado que la Nación ha tenido que enfrentar la corrección de un déficit de 15% del PIB, mientras que todas las provincias juntas suman 1% del PIB. Con semejante ventaja, salvo que sean muy malos, tendrían que cotizar sobre la par lejos”.

Idas y vueltas

El último ida y vuelta entre el mandatario nacional y el provincial se había dado el pasado fin de semana cuando en una entrevista radial, Milei cuestionó la deuda que Quintela le había reclamado de un festival celebrado hace casi un año, en el mes de febrero de 2003. El monto pedido por La Rioja asciende a $9300 millones.

“La verdad es que el gobernador recibe lo que tiene que recibir [en materia de coparticipación y transferencias]. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”, dijo Milei en Radio Mitre, en relación a la situación de La Rioja.

Ricardo Quintela fue reelecto gobernador por cuatro años más Marcelo Aguilar - LA NACION

Un día después, Quintela evitó polemizar ante los dichos del Presidente, pero consideró que “desinforma”, y que “está equivocado”. Además, confirmó que avanzaría con la creación de una cuasimoneda provincial que cubriría el 30% del salario de los trabajadores ante la pérdida de poder adquisitivo a raíz de la devaluación: “Para que la gente no tenga que usar su dinero para hacer sus compras”.

A la discusión se sumaron diferentes voces riojanas como la del exembajador, exsenador y diputado nacional de La Rioja, Jorge Yoma, quien lamentó las declaraciones de Milei y aclaró que la contratación de Espósito ocurrió hace un año y que gran parte de los gastos para pagar a artistas provienen de auspiciantes y publicidad. En la misma línea se expresó el funcionario riojano Yamil Menem en su cuenta de X ante los dichos del jefe de Estado. “El show fue en febrero del 2023 cuando la Argentina estaba bien. Hoy por su ajuste atroz no se puede hacer nada. Pague lo adeudado a la provincia”, exigió.

Como publicó LA NACION, en la provincia andina el ingreso promedio de un estatal riojano es de $150.000 mensual (para graficar, equivale a dos planes Potenciar Trabajo). A eso se le suma la “quincenita”, que es lo que el gobierno provincial paga en negro, otros $30.000. En el caso de la Policía, se solucionó el paro de casi 24 horas del servicio, con el acuerdo de un pago en dos partes del salario: 70% ahora y un 30% a fin de mes. Además, Quintela anunció un pago extra de $80.000 para los trabajadores estatales y de $50.000 “a los vinculados de otra manera” con el Estado (los precarizados).

